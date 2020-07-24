Частное в дело: выводы детективов могут стать доказательствами в судах

В России предлагают разрешить приобщение к уголовным делам доказательств, собранных частными детективами. Соответствующий законопроект уже подготовлен в Госдуме и в пятницу будет внесен в правительство для консультаций. В документе результаты частных расследований приравниваются к данным оперативно-розыскной деятельности. Сегодня использовать полученные от платных сыщиков сведения в суде практически невозможно, признают опрошенные «Известиями» эксперты. Ситуацию нужно менять, но важно, чтобы легализация частных детективов не привела к злоупотреблениям.

Сыскная история

24 июля в правительство России внесут проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, разрешающий приобщать к делам результаты расследований частных детективов.

Автор документа, депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает уточнить статью 89 УПК и по сути приравнять частную детективную деятельность к оперативно-розыскной. А также прописать в кодексе определение «результатов частной детективной деятельности».

— У нас существует закон, наделяющий детективов правом проводить расследования. В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство дает возможность приобщать результаты частного расследования в качестве доказательств, но прямого указания на это нет. Зачастую принятие решения носит субъективный характер, — сказал «Известиям» депутат. — Кроме того, некоторые следователи просто не хотят идти на такой риск — вдруг кто-то подумает, что они лично заинтересованы в приобщении материалов частных детективов.

В качестве доказательства парламентарий привел результаты исследования Генпрокуратуры. Согласно им, причиной отказа в использовании материалов частного расследования в 55,8% случаев следователи называли именно отсутствие в УПК РФ соответствующего пункта. А в 44,2% указывалось, что частный детектив не наделен правом представления результатов своей работы в уголовном судопроизводстве. Опрос адвокатов показал, что в 89% те защитники, которые обращались за услугами к частному детективу, испытывали трудности в использовании полученных от него сведений. Несмотря на то, что исследование проводилось еще в 2017 году, ситуация с тех пор не изменилась, считает парламентарий.

Анатолий Выборный отметил, что сейчас в России официально зарегистрировано 995 частных детективов. Но, на самом деле в этой сфере работает гораздо больше людей. По его словам, с каждым годом все больше физических и юридических лиц прибегают к их услугам.

Согласно законопроекту, расследование частного детектива может быть приобщено к делу, если клиент (адвокат, обвиняемый, потерпевший) заключил с ним официальный договор, а доказательства получены разрешенными УПК способами.

Сложные доказательства

Чаще всего обращения к частным детективам связаны с делами по имущественным преступлениям или розыском без вести пропавших, рассказал «Известиям» президент Международной ассоциации адвокатов IAPD Андрей Матушкин.

— Сложности при приобщении результатов расследования возникают, когда органы дознания и следствия, либо суды или прокуратура не хотят разбираться в особенностях оформления таких доказательств. А иногда вообще видят в лице детектива конкурента, профессионала, который может накопать то, чего им совсем бы не хотелось , — отметил эксперт.

По его мнению, лучший результат получается, когда есть слаженная работа детективов в команде с оперативниками и следователями. Поэтому наделение частников особым статусом в уголовном процессе и легализация полученных ими сведений сможет решить многие проблемы.

В международной практике, в частности в США, результаты расследования детектива могут даже стать основанием для возбуждения уголовного дела. Он может лично предоставить собранные материалы в прокуратуру.

К помощи частных детективов адвокаты прибегают в случаях, когда оперативные сотрудники не дорабатывают, отметил советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян.

— Например, следствие поверило показаниям лжесвидетеля о якобы совершенном каким-то человеком преступлении, и иных очевидцев не ищет. Возникает опасность осуждения невиновного. В таком случае нанимается частный детектив, который находит очевидцев преступления и помогает установить действительные обстоятельства преступления и виновных лиц , — рассказал «Известиям» адвокат. — Легализация результатов работы частных детективов в интересах справедливого правосудия: в распоряжении суда появятся различные версии, проверка и оценка которых позволит вынести объективное решение.

Адвокаты сильнее

Опрошенные «Известиями» эксперты, связанные со следствием и судебной системой, неоднозначно отнеслись к предложенной инициативе. Так, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев предположил, что предложенные изменения в УПК — изящное лоббирование частного детективного бизнеса.

— Если всерьез рассматривать такую инициативу, то необходимы неординарные усилия для профилактики возможных злоупотреблений. Хотя, справедливости ради, не исключаю, что результаты работы добросовестных частных сыщиков в ряде случаев могли бы помочь в установлении истины , — отметил эксперт.

Адвокат Сергей Колосовский, имеющий опыт работы в органах внутренних дел, уверен, что помощь частного детектива защитнику не требуется.

— Он обладает прекрасными возможностями по самостоятельному сбору доказательств. Частное расследование — в смысле самостоятельный сбор доказательств адвокатами — используется по делам любой категории. Это и опросы свидетелей, и поиск видеозаписей, и получение всевозможных документов в организациях, — заявил «Известиям» Сергей Колосовский.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин считает, что депутатская инициатива будет полезной в случае комплексного решения проблемы.

— Когда-то в УПК в статью 74 в качестве источника доказательств внесли заключение специалиста. Это дало возможность противопоставить мнение стороннего специалиста позиции казенного эксперта. Частные детективы не субъекты права, поэтому сами по себе доказательства собирать не могут, только при работе с адвокатами. Кроме того, вступая в дело, частный детектив обязан уведомить об этом следователя. Есть необходимость освободить его от этой странной обязанности. Если поправки будут комплексные, то результаты работы частных детективов смогут помочь обвиняемым, — пояснил эксперт.