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Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

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Фото: president.gov.ua
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Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. Об этом в четверг, 23 июля, заявил глава государства Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

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«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть ― в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный <…> Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», ― цитирует его ТАСС.

Также украинский лидер отметил, что в офисе президента и в ходе переговоров Контактной группы в Минске, в частности, обсуждаются детали соблюдения режима прекращения огня, а также другие пункты.

9 июля вице-премьер и представитель Украины в контактной группе Алексей Резников заявил, что Минские соглашения устарели, «на камне они не высечены» и отказ Украины от них возможен. Позднее, 12 июля, он прояснил свои заявления, отметив, что Киев привержен Минским договоренностям, но хочет их «модернизировать».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Стороны договорились о продлении закона об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса, полном прекращении огня на востоке Украины до конца 2019 года, расширении миссии ОБСЕ с целью обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, обмене пленными по принципу «всех на всех» и разведении сил в трех новых пунктах на Донбассе к концу марта 2020 года.

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