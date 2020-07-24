Пилотный график: трассу «Игоры Драйв» проверят Российской серией кольцевых гонок

География российского автоспорта расширится в ближайший уикенд. Новейший гоночный трек, расположенный в 54 км от Санкт-Петербурга, примет первые крупные соревнования. На трассе «Игора Драйв» пройдет второй этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) — одного из самых престижных национальных чемпионатов. Запланированы 10 заездов в пяти классах машин, на старт выйдет более сотни пилотов.

Накал страстей

«Игора Драйв» — это крупный комплекс для занятий авто- и мотоспортом, включающий 10 различных трасс. Его торжественное открытие состоялось в прошлом году. К проектированию «Игоры» приложил руку немецкий конструктор Герман Тильке, который работал практически над всеми современными треками «Формулы-1». Руководство петербургского автодрома не скрывает своих амбиций и рассчитывает когда-нибудь заполучить этап королевской серии.

Предполагалось, что в нынешнем сезоне на треке под Петербургом будут стартовать участники знаменитой кузовной серии DTM и нового женского чемпионата W Series. Но вмешалась пандемия, и в итоге дебютировать на «Игоре Драйв» выпало серии СМП РСКГ, в которой в основном выступают российские пилоты.

— Провести первые официальные старты на «Игора Драйв» — это знаменательное событие для все участников РСКГ, — отметил в беседе с «Известиями» директор серии Олег Петриков. — Мы очень рады, что в кольцевых гонках появился новый современный автодром. Думаю, что во всех заездах будет большой накал страстей. Новая трасса, плюс непонятно, какие ждать погодные условия. Высока вероятность, что будет дождь.

Этот чемпионат вышел с карантина 11 июля — первый этап нового сезона состоялся на трассе «Смоленское кольцо». После него лидерство в общем зачете в самом престижном классе SMP GT4 Russia захватил Александр Вайнтруб, а в классе «Туринг» пока лидирует Михаил Митяев. Конкуренция на втором этапе должна усилиться.

— Надо посмотреть, какая тактика будет у LADA Sport, станут ли коллеги Митяева поддерживать его и в других гонках сезона, — продолжил Олег Петриков. — Он и в прошлом году показал себя очень ярко, и на первом этапе полностью заслужил одну победу и вышел в лидеры в классе «Туринг». Можно ли назвать фаворита сезона? Претендентов на первое место много, но глобальные выводы можно будет сделать только ближе к середине сезона.

Наибольшие шансы на победу в общем зачете имеет Дмитрий Брагин. За пять последних лет у представителя Казани семь титулов (в РСКГ случается, что пилот выступает сразу в двух классах и по ходу уикенда регулярно пересаживается из одной машины в другую). В том числе четыре подряд — в самом быстром классе. Брагин был одним из пилотов, которые тестировали «Игору» перед ее открытием.

— Мне все понравилось, такая трехмерная трасса с закрытыми поворотами, очень быстрая, — рассказал «Известиям» Дмитрий Брагин. — Для «Туринга» это будет очень интересно. Единственный момент: покрытие было немного скользкое, но это логично. Трек только открылся, по нему до меня никто полноценно еще не ездил. Так что это вопрос времени. Сейчас возобновляются тренировки, и к этапу РСКГ все раскатают. Жду очень красивых гонок на втором этапе РСКГ.

На глазах у болельщиков

В нынешнем сезоне в российской серии есть и гонщики, зарекомендовавшие себя за границей. Алексей Дудукало в прошлом выступал в серии WTCC, Кирилл Ладыгин был призером легендарной гонки «24 часа Ле-Мана». А 17-летняя Ирина Сидоркова в нынешнем сезоне должна была стать первой представительницей России в W Series. К сожалению, женская «Формула» пока, скорее всего, будет проходить в формате компьютерных симуляторов, но юная пилотесса сможет совмещать виртуальные старты с реальными гонками в РСКГ, где она в этом году выступает в классе «Туринг Лайт».

— Я очень рада, что вернусь за руль автомобиля на реальных трассах, поскольку после переноса чемпионата W Series на 2021 год у меня образовался некоторого рода гоночный вакуум, — поделилась Ирина Сидоркова. — Конечно, сезон W Series в следующем году обещает быть интересным и зрелищным, а сейчас я участвую в виртуальной версии чемпионата, однако мне всё равно не хватало тех ощущений, которые испытываешь на автодроме. Поэтому я счастлива, что звезды сложились в мою пользу и уже совсем скоро я выйду на старт в сильнейшей российской серии СМП РСКГ.

Пилоты, тестировавшие трассу, отмечают ее очень удачную конфигурацию, а также наличие подъемов и спусков, что ставит перед гонщиками дополнительные задачи. В минувшие выходные на «Игоре Драйв» прошел этап чемпионата Motorring, в котором соревнуются мотогонщики. Но для автоспорта трассу откроет именно серия СМП РСКГ. И, что важно, за соревнованиями с трибун смогут наблюдать болельщики. Естественно, при соблюдении всех мер безопасности. В настоящий момент даже «Формула-1» стартует без болельщиков, а с публикой старты на «Игоре Драйв» обещают стать настоящим праздником.