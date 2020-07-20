«Выигрывать в российской серии становится всё сложнее»

Стартовала продажа билетов на второй этап Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ. Соревнования состоятся 25–26 июля на новой трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом и пройдут в статусе чемпионата, Кубка и первенства России. Пилотам предстоит борьба на треке длиной 4086 м. Его конфигурация включает 14 поворотов и перепад высот 17 м. Особый вызов для спортсменов — последний сектор, где предстоит подъем в гору. Нюансы трассы «Известия» обсудили с призером РСКГ-2019 в главном классе — туринг — Климом Гавриловым, который тестировал комплекс перед первыми официальными стартами.

— Как вам трасса? Расскажите про ее главные особенности.

— Хорошая трасса, затяжная, быстрая. По конфигурации, как я понимаю, ее стремились сделать максимально близкой к европейским автодромам, и это удалось. Я проехал по кольцевой, ралли-кроссовой и картинговой трассам. В целом мне всё понравилось. Думаю, что будет много обгонов. Гонщики РСКГ и болельщики получат настоящее удовольствие.

— Что скажете про перепад высот? Там такие своеобразные горки — как это отражается на пилотаже?

— Каких-то дополнительных перегрузок не создает. Просто высота меняется. В одном повороте видишь всё хорошо, в другом — нет. Каких-то дополнительных проблем в плане пилотирования я здесь не наблюдаю.

— Как вам паддок на «Игоре»?

— Хороший и современный. Не помню, чтобы у нас в России где-то были боксы с кондиционированием. Когда мы начинали тестировать «Игору», то на улице было довольно холодно. Но за счет кондиционеров в боксах было комфортно. Безусловно, это важный момент. К тому же паддок просторный, есть санузел, душ и прочие удобства для пилотов.

— Можете подробнее рассказать про место, где находится «Игора»?

— До появления гоночного комплекса я часто ездил сюда зимой, чтобы покататься на лыжах. Здесь очень красивая природа, потрясающий лес, и при проектировании трассы архитекторы сделали всё, чтобы максимально подчеркнуть природные особенности.

— Какие советы вы бы дали болельщикам? Какие зрительские места на «Игоре» самые лучшие?

— Честно говоря, я невнимательно изучал трибуны, чтобы давать такие советы. Но думаю, что одна из самых интересных трибун будет в районе седьмого-восьмого поворота. Там максимально возможный обзор трассы. А то, например, на «Сочи Автодром» с каждой трибуны видишь в лучшем случае один поворот. На «Игоре» же, если сидеть повыше, будет неплохо видно трассу и многие перипетии борьбы.

— Есть ли сейчас на «Игоре» гоночные симуляторы? Опробовали их?

— Когда в начале нынешнего года на «Игоре» было награждение РСКГ по итогам сезона-2019, то я попробовал один симулятор с очень крутым оборудованием. Он нашпигован по последнему слову техники. Есть еще пару стандартных симуляторов «Формулы-1», тоже вполне качественные. При этом я не большой фанат этого дела.

— Что думаете о W Series, которая весь сезон решила откатать виртуально?

— Странное решение. Если сейчас есть возможность бороться друг с другом на трассе, то почему бы ей не воспользоваться. Все-таки у многих пилотов гораздо больше шансов выиграть в реальной гонке, чем в виртуальной. Хотя стоит оговориться, что в W Series пилотессы ездят на одинаковом оборудовании, его присылают организаторы серии.

Но в любом случае виртуальные гонки — отдельная дисциплина. Сделал такой вывод на нашей серии РСКГ. Все-таки многое упирается в правильный подбор оборудования, на котором ты едешь. А это очень непростое дело, с массой нюансов. В виртуальные гонки невозможно прийти, как в реальный автоспорт и всех с ходу обыграть. Надо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться.

— В классе кольцевых гонок и чемпионате РСКГ ряд пилотов ездит на «Ладах». У них реально конкурентоспособные машины?

— В классе туринга всего две «Лады». На них едут заводские пилоты, и они, безусловно, конкурентоспособные. Например, в прошлом сезоне Кирилл Ладыгин занял второе место в общем зачете. А его партнер по команде Михаил Грачев — попал в топ-10.

— Вы в прошлом году стали бронзовым призером. Какие цели поставили перед собой на новый сезон?

— Учитывая, что границы по-прежнему закрыты и никуда особо не уехать, я буду максимально серьезно относиться к нашему российскому чемпионату. В РСКГ — реально высокий уровень борьбы и выигрывать с каждым годом становится всё сложнее. Если старт европейского сезона совпадет с возможностью выезда из России, то поеду в TCR Europe.

В остальном буду ездить прокатные гонки в Санкт-Петербурге. Возможно, приму участие в каких-то серьезных картинговых соревнованиях, если опять-таки появится возможность выезжать.