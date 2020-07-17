Основное бремя: есть ли у Шварцмана шанс стать боевым пилотом «Феррари»

В Будапеште начинается программа третьего этапа чемпионата «Формулы-1». Королевская серия открывает «Гран-при Венгрии» после двух очень напряженных гонок в Австрии, среди итогов которой — оглушительный провал «Феррари». Еще одна серьезная неудача поставит вопрос об отставке руководителя «Скудерии» Маттиа Бинотто и досрочном увольнении четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Как ни странно, такой поворот может оказаться выгоден гонщику из Санкт-Петербурга Роберту Шварцману — выпускнику молодежной академии «Феррари».

Шанс для Шварцмана?

На «Гран-при Штирии» «Скудерия» стала всеобщим посмешищем после того, как Шарль Леклер выбил Себастьяна Феттеля в первом же круге. Столкновение напарников воспринимается как продолжение конфликта между руководством «Феррари» и немецким пилотом. Бинотто отказался продлевать контракт Феттеля на следующий год, в результате чего гонщик параллельно с выступлением в нынешнем чемпионате вынужден искать себе новое место работы. Согласно последним данным, он может оказаться в «Рейсинг поинт». Всё это делает обстановку внутри команды не самой приятной. К тому же нынешний болид «Феррари» получился неудачным, и уже сейчас очевидно: «Скудерия» не в состоянии бороться высокие места.

— Очевидно, что про этот сезон «Феррари» стоит забыть, они уже настраиваются на следующий год, — сказал чемпион мира по гонкам на выносливость и бывший тест-пилот команды «Формулы-1» «Минарди» Сергей Злобин. — У шинного производителя Pirelli большие проблемы. «Феррари» может сделать свою машину быстрой, но тогда этих шин будет хватать на несколько кругов. Сейчас все работают на трассе максимально осторожно, чтобы сохранить резину. Поэтому Леклеру и Феттелю ничего не светит в борьбе с пилотами «Мерседеса», где с настройками машины работают на голову выше всех остальных. На следующий год шины будут другие, это очевидно. Поэтому учиться ездить на нынешних нет никакого смысла.

c1 Карлос Сайнc Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI/xpbimages.com

Пока Маттиа Бинотто не хочет признавать свою кадровую ошибку, но давление на менеджера растет, и он в ближайшее время сам может остаться без работы. В таком случае действительно возникнет вариант с досрочным увольнением Феттеля. Но Карлос Сайнс, который подписан на замену немцу на следующий сезон, пока выступает за «Макларен» и физически не может помочь «Скудерии» прямо сейчас. Официальным резервным гонщиком «Феррари» заявлен Антонио Джовинацци, но он тоже выступает в нынешнем чемпионате за «Альфа Ромео».

Следующие в очереди на замену Феттелю — пилоты из академии «Феррари» Мик Шумахер и Роберт Шварцман, выступающие в «Формуле-2». Мик — сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, и с точки зрения пиара это слишком ценный актив для того, чтобы бросать его на амбразуру ради десятка гонок. А вот Шварцман представляется подходящим вариантом. Россиянин отлично начал сезон и после четырех стартов является лидером своей серии. Кроме того, во время каникул из-за пандемии он был делегирован «Феррари» на виртуальный чемпионат королевской серии.

— Все зависит от поведения Феттеля, если он продолжит капризничать, то ему вполне могут указать на дверь уже в этом сезоне, — продолжил Сергей Злобин. — Если будет спокоен, начнет давать политкорректные интервью, то его не решатся убрать. Все-таки немец — четырехкратный чемпион мира. Перспективы Шварцмана? Не хотел бы это комментировать.

с2 Роберт Шварцман Фото:instagram.com/robertshwartzman

Да, у Роберта мало опыта работы с реальными машинами «Формулы-1», и, наверное, сразу отправлять его в «Феррари» — слишком рискованно. Но позволять раскручиваться конфликту с Феттелем для «Скудерии», возможно, еще хуже. Кроме того, есть вариант вызова Шварцмана в дочернюю команду «Альфа Ромео», если «Феррари» всё же решится на Джовинацци. Запасной пилот «Альфа Ромео» — Роберт Кубица, но делать ставку на польского ветерана совершенно бессмысленно.

Шварцману сейчас 20 лет, и весной он пережил большую личную трагедию. От коронавируса скончался его отец Михаил Шварцман, владелец петербургской сети цветочных магазинов. Роберту пришлось самому встать во главе семейного бизнеса, но понятно, что это только формальность: главная цель российского гонщика — «Формула-1», в которой в июле-августе для него складываются очень благоприятные обстоятельства.

с3 Болид Себастьяна Феттеля на гонке Гран-при Штирии Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

— Не думаю, что «Феррари» решит разорвать контракт с Феттелем, вероятность того, что он отработает его до конца сезона, очень высока, — поделился с «Известиями» многократный чемпион России в различных гоночных сериях Борис Шульмейстер. — Но если действительно случится что-то неординарное, то Роберт вполне может стать выбором номер один для «Скудерии». Во всех сериях, в которых он участвовал, Роберт показывал не только высокие результаты, но и красивые обгоны. Его дебют в «Формуле-2», где россиянин одержал первую победу уже на втором этапе, впечатляет. На данный момент он сильнее Мика Шумахера. Но готов ли он прямо сейчас сесть за болид «Формулы-1»? Ему потребуется время, чтобы привыкнуть к новым скоростям, но вряд ли слишком много.

Что делать Квяту

У россиянина Даниила Квята на прошлый и нынешний сезоны одна задача — кровь из носу опередить своего напарника и зацепиться за очковую зону. На первой гонке в Австрии Даниил был очень хорош, но не смог доехать до финиша из-за технических проблем. Другой пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли занял седьмое место, набрав сразу шесть очков. Через неделю уже Квят сумел замкнуть топ-10, а Гасли финишировал только 15-м.

— Пока трудно что-то говорить про соперничество Квята и Гасли, давайте сделаем выводы ближе к сентябрю, — продолжил Борис Шульмейстер. — Про Даню я могу сказать только, что он быстрый и очень способный пилот. Понятно, что из России мы можем говорить, что он в тот или иной момент карьеры сделал неправильный шаг. Но он находится под огромным давлением, и то, что Даня уже много сезонов основной пилот в Королевских гонках — это огромное достижение.

Контракт Квята с «Ред Буллом» истекает по окончании сезона. Сергей Злобин считает, что, возможно, россиянину стоит сменить обстановку.

с4 Даниил Квят Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI/Pool/Peter Fox

— Квяту не хватает куража, ему важно почувствовать «запах крови», близость к призам, — отметил эксперт. — Не уверен, что в «Ред Булл» ему еще дадут шанс перейти в первую команду. По-хорошему, ему надо порвать Гасли в этом сезоне и постараться найти себе более амбициозную команду. В «Альфа Таури» он так и будет бороться за 9–10-е место. Думаю, у него есть талант и характер, чтобы рассчитывать на большее.

В прошлом сезоне Даниил Квят занял 13-е место в общем зачете. При этом 26-летний россиянин сумел добраться до подиума на Гран-при Германии.