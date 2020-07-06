Споры по колено: как политические акции разобщают «Формулу-1»

«Формула-1» возобновила сезон после долгого карантина — первый этап в австрийском Шпильберге выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Но самым обсуждаемым стал не спортивный итог гонки, а инцидент во время акции против расизма , которую в воскресенье перед началом Гран-при устроил активист движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. 14 из 20 пилотов в знак солидарности с протестующими в США встали на одно колено, а шесть гонщиков, в том числе россиянин Даниил Квят, к акции не присоединились. Демарш этой шестерки вызвал очень бурное обсуждение.

Каперник и остальные

Первым на одно колено в знак несогласия с расовой несправедливостью встал несколько лет назад игрок в американский футбол Колин Каперник. Он делал это перед матчами НФЛ во время исполнения гимна США в знак презрения к символу государства, которое позволяет полиции убивать афроамериканцев. Тогда эта антипатриотическая акция вызвала гнев у президента США Дональда Трампа, Каперник лишился работы и больше не играл на топ-уровне. Попытки представителей других видов спорта подражать бунтарю натолкнулись на жесткое противодействие лиг и федераций. Коленопреклонение было запрещено как политический акт.

Ф1_1 Фото: Joe Klamar/Pool via REUTERS

В августе прошлого года участники Панамериканских игр из США метательница молота Гвендолин Берри и фехтовальщик Рейс Имбоден встали на одно колено на подиуме. После этого национальный олимпийский комитет дисквалифицировал обоих на 12 месяцев условно. Однако после убийства Джорджа Флойда всё развернулось на 180 градусов — «жест Каперника» стал одним из символов протестного движения, знаком покаяния перед темнокожими за годы дискриминации. На колено публично вставали и полицейские, и селебрити, и политики. После этого запрещать подобное в спорте было бы странным. И спортсмены активно пользовались послаблением, причем не только в США, но и во время матчей национальных чемпионатов по футболу в Германии и Англии.

Как только подобные акции стали массовыми, нападкам начали подвергаться уже те спортсмены, которые отказывались в них участвовать. Так, перед матчем женской футбольной лиги США резервный вратарь «Каролины» Саманта Мерфи не стала вставать на колено, как ее подруги по команде. В итоге она подверглась сильнейшей критике в соцсетях. Нечто подобное грозило и Даниилу Квяту после Гран-при Австрии. Однако Льюис Хэмилтон, надо отдать ему должное, сделал всё, чтобы отвести удар от тех, кто имеет другую точку зрения.

Первый в истории «Формулы-1» темнокожий пилот уверяет, что планировал в Шпильберге персональную антирасистскую акцию, а сделать ее массовой предложили немец Себастьян Феттель и француз Ромен Грожан. При этом некоторые гонщики заявили, что поддерживают борьбу против расизма в целом, но сам жест может быть неверно истолкован их болельщиками в силу национально-культурных особенностей. Профсоюз пилотов решил, что все участники Гран-при выйдут на акцию в футболках с надписью «Остановите расизм», но преклонять колено будут исключительно по желанию. Жест солидарности с протестующими в США помимо Квята в итоге не сделали испанец Карлос Сайнс, голландец Макс Ферстаппен, монегаск Шарль Леклер, итальянец Антонио Джовинацци и финн Кими Райкконен.

Ф1_2 Даниил Квят перед началом гонки в австрийском Шпильберге Фото: Mark Thompson/Pool via REUTERS

— У каждого может быть своя точка зрения, мы же не стадо, — отметил в разговоре с «Известиями» призер знаменитого суточного марафона «24 часа Ле-Мана», пилот SMP Racing Михаил Алёшин. — Поэтому осуждать кого-то в такой ситуации не стоит. Каждый гонщик поступил так, как считает нужным.

История с глубоким погружением «Формулы-1» в борьбу с расизмом — необычный эксперимент, на который новое руководство серии пошло в том числе из-за активности Хэмилтона. В спорте и раньше пытались пропагандировать гуманитарные ценности — борьбу с голодом, болезнями или загрязнением планеты. Но никогда прежде этого не делали в столь агрессивной манере. Пока у Льюиса Хэмилтона нет претензий к пилотам, которые не стали подражать ему в Шпильберге, но шестикратный чемпион мира планирует новые акции. И игнорировать их в будущем гонщикам станет всё сложнее.

Успех Норриса, неудача Квята

В самой гонке больше всего любители «Формулы-1» обсуждают столкновение Льюиса Хэмилтона и Алекса Албона, которое состоялось незадолго до финиша и привело к сходу последнего. Таким образом, тайский гонщик лишился шансов на подиум, а шестикратный чемпион мира получил пятисекундный штраф и закончил гонку четвертым. В «Мерседесе» считают, что это слишком суровое наказание, а в «Ред Булле», наоборот, уверены, что Хэмилтона должны были дисквалифицировать.

— Я склоняюсь к тому, что штраф Хэмилтону вообще не нужно было давать, — считает Михаил Алёшин. — Судьи приняли очень спорное решение. У Льюиса во время и до удара руль был повернут от Албона, и у него не был нажат газ. Фактически он никак на эту ситуацию повлиять не мог. У Алекса было место снаружи, которое он мог использовать. Грубо говоря: Албон немного подсек Хэмилтона, когда заузил траекторию, с учетом всей этой ситуации, слишком рано. Он мог оставить сопернику больше места.

Ф1_4 Болид Льюиса Хэмилтона во время гонки в австрийском Шпильберге Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Третье место Хэмилтон уступил главному герою уикенда Ландо Норрису из «Макларена». 20-летний англичанин стал четвертым в квалификации, опередив один из болидов «Ред Булла», обе «Феррари» и всех конкурентов из середины таблицы. В гонке Норрис красиво обогнал Серхио Переса, а уже на последнем круге вырвал подиум у Хэмилтона.

— Для Ландо, пилота, который в последние годы ездил за пределами первой десятки, это грандиозное достижение, — продолжил Михаил Алёшин. — Думаю, это серьезно воодушевит «Макларен». Мне приятно вновь видеть на подиуме команду с такой богатой историей.

Супергонку провел и новый первый номер «Феррари» Шарль Леклер. Долгое время он ехал с минимальными рисками, но сразу после столкновения Хэмилтона с Албоном монегаск включился на полную: пошел на смелые обгоны и быстро вышел на второе место.

— Думаю, что это одна из лучших гонок стратега «Феррари», который решил вовремя загнать Шарля на пит-стоп для смены резины , — сказал Михаил Алёшин. — Благодаря этому последние 20 кругов он ехал на свежей резине, а остальные на старой. Эта стратегия сработала, несмотря на все проблемы «Феррари», но и Шарль большой молодец, действовал очень смело.

Ф1_3 Победитель этапа в австрийском Шпильберге Валттери Боттас Фото: Mark Thompson/Pool via REUTERS

К сожалению, гонка неудачно сложилась для Даниила Квята. Россиянин боролся за место в топ-10, но случился прокол колеса. На болиде «Альфа Таури» взорвалась левая задняя покрышка.

— Даниил в какие-то моменты, видимо, очень сильно атаковал, и это привело к взрыву покрышки, — отметил в беседе с «Известиями» чемпион «Дакара-2017» Сергей Карякин. — Но в любом случае он достойно боролся. В очередной раз доказал, что уверен в своих силах и такие неудачи на него не влияют. У него еще всё впереди в этом сезоне.

Следующая гонка возобновленного сезона пройдет уже в ближайшие выходные в том же Шпильберге.