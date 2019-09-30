Формула успеха: в Сочи завершился этап «Ф-1»

С 26 по 29 сентября на сочинском автодроме прошел очередной этап «Формулы-1». Гран-при России проводится в Олимпийском парке с 2014 года. Подробности о 16-м этапе «Королевских гонок» — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Помимо гонок, для гостей мероприятия была подготовлена большая развлекательная программа. Все обладатели билетов могли посетить концерты российских рок-групп «Ленинград», «Мумий Тролль» и «Ночные снайперы». Кроме того, в дни проведения Гран-при России действовала выставка современного искусства «Королевские гонки»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В первый день мероприятия для болельщиков был открыт проход на пит-лейн: можно было погулять вдоль боксов и понаблюдать за подготовкой команд к гонкам. Также в четверг прошла автограф-сессия, где каждый желающий мог получить автограф любимого пилота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Выступающий за команду «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при России в Сочи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Для Хэмилтона это 82-я победа в карьере и девятая в сезоне. Он укрепил свое лидерство в зачете и приблизился к шестому чемпионству
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Его партнер по команде — Валттери Боттас — занял второе место
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В сочинском этапе «Формулы-1» за все шесть лет проведения Гран-при России выигрывали только гонщики Mercedes, а Льюис Хэмилтон одержал здесь победу в четвертый раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят и немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг из команды «Рено» на автограф-сессии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Даниил Квят начал гонку в конце стартовой решетки и финишировал лишь на 12-м месте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Российский автогонщик дебютировал в «Королевских гонках» за команду «Торо Россо» в 2014 году, а на следующий год перешел в «Ред Булл». В 2017 году Квят потерпел серию неудач и был исключен из команды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Для Даниила Квята эта гонка стала первым домашним этапом после возвращения в «Формулу-1»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Пилоты Ferrari считались фаворитами этого этапа гонки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Пилот Ferrari Себастьян Феттель лидировал в гонке, но сошел с дистанции из-за поломки двигателя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
У Шарля Леклера был лишний пит-стоп, в результате которого он закончил гонку на третьем месте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун также посетил Гран-при России
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