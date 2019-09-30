Формула успеха: в Сочи завершился этап «Ф-1»

В первый день мероприятия для болельщиков был открыт проход на пит-лейн: можно было погулять вдоль боксов и понаблюдать за подготовкой команд к гонкам. Также в четверг прошла автограф-сессия, где каждый желающий мог получить автограф любимого пилота