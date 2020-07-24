Сайту — время: помощь Visa и MasterCard малому бизнесу оказалась невостребованной

Антикризисные программы платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса оказались невостребованными. Представители платежных систем рассказали «Известиям», что их сервисами по продвижению услуг через специальные платформы воспользовались около 2 тыс. предпринимателей из 6 млн МСП по стране. В «Опоре России» считают, что для малого бизнеса актуальна любая помощь, но программы Visa и MasterCard были бы более эффективными в спокойной экономической ситуации. Сейчас предпринимателям важнее прямые меры поддержки — такие как снижение Центробанком и кредитными организациями эквайринга до 1%.

Платформенная поддержка

В мае-июне 2020-го платежные системы Visa и MasterCard запустили в интернете платформы по поддержке малого бизнеса в период коронакризиса. За прошедшее время к программе #Прокачайбизнес от Visa — маркетплейсу товаров и услуг малых компаний, который позволяет увеличить поток клиентов на сайты организаций — подключилось 1780 компаний из сегмента МСП, сообщили «Известиям» в финансовой корпорации. При этом в России, по данным ФНС, действует более 6 млн таких предприятий. Однако в Visa не теряют оптимизма: там уверены, что число участников будет расти, потому что для малого бизнеса в кризис важна любая поддержка.

Собственный сервис #ПоддержиБизнес запустила и MasterCard совместно с «Яндексом». Эта платформа позволяет найти на картах точку продажи и купить продукцию с доставкой на дом, а также дает возможность забрать покупку или получить услуги лично, когда предприятие вернется в нормальный режим работы. За месяц предприниматели — участники программы смогли собрать для 40 проектов более 1,5 млн рублей. Поддержку им оказали более 1,3 тыс. спонсоров, сообщил «Известиям» руководитель направления по развитию коммерческих продуктов и продажам MasterCard в России Джемал Агрба. По его словам, проект позволяет объединить крупный, малый и средний бизнес, а также самих покупателей для поддержки экономики.

ПоддержиБизнес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В международных платежных системах ожидают, что сервисы будут востребованы и в период восстановления экономики.

Аналогичные программы поддержки МСП уже запускали и российские банки. Например, Росбанк реализовал краудфандинговую программу Planeta.ru. «Тинькофф» помогал клиентам быстрее перейти в онлайн: создать сайт и найти партнеров по доставке, а также проводил вебинары и индивидуальные консультации клиентов-юрлиц. В Делобанке сообщили, что показывали рекламу бизнеса из сегмента МСП в интернете вместо собственной. Банк «Восточный» запустил профильные вебинары с экспертами.

Всему свое время

Для малого, среднего и микробизнеса важна любая поддержка, в том числе и те программы, которые запускают финансовые организации, считает первый вице-президент общественной организации МСП «Опора России» Павел Сигал. Нельзя сказать, что предложения Visa и MasterCard очень популярны у всех — ими может воспользоваться только часть предприятий малого и среднего бизнеса, отметил он.

Сервисы, которые предлагают платежные системы, в большей степени направлены на продвижение бизнеса, которое эффективно и актуально в некризисное время, подчеркнул Павел Сигал. По его словам, главная проблема сейчас — это падение потребительского спроса. Когда он восстановится до уровня прошлого года, любому виду бизнеса станет легче, и тогда можно будет думать о развитии — в том числе через сервисы, которые предлагают платежные системы.

ПоддержиБизнес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Для подавляющего большинства представителей бизнеса сейчас главные проблемы заключаются в отсутствии оборотных средств, сильно упали продажи. Сократился спрос, потому что у населения снизились доходы и граждане начали экономить, — заявил Павел Сигал.

Предлагаемые Visa и MasterCard программы развития бизнеса — хорошая инициатива, цивилизованный путь развития бизнеса. Но время для проекта подобрано неудачно, согласен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. В период кризиса растет спрос на наличные, увеличивается доля теневого сектора, значительную роль в котором играет малый бизнес, отметил он.

— Предпринимателям важнее получать скидки от финансовых организаций за их услуги. Однако самим платежным системам и банкам приходится соблюдать баланс: помогать партнерам, при этом сохранять на плаву собственный бизнес, — отметил Игорь Николаев.

Прямые меры

Многие кредитные организации сосредоточились на удешевлении условий обслуживания для своих клиентов. Так, МКБ в два раза снизил плату за пакеты услуг для бизнеса, а «Дом.РФ» вовсе отменил ее для пострадавших от коронавируса предпринимателей. Юникредит также предложил клиентам два месяца бесплатного обслживания. Сбербанк отменил плату за обслуживание терминалов и касс, УБРиР обнулил тарифы за внесение выручки на счета через банкоматы, а Райффайзенбанк сделал бесплатным доступ к мобильному приложению для бизнеса, рассказали «Известиям» в кредитных организациях.

ПоддержиБизнес Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Кроме того, с 15 апреля ЦБ рекомендовал снизить комиссию за эквайринг до 1% для интернет-торговли. Это привело к росту на 30% компаний из сегмента МСП, которые принимают онлайн-оплату, писали ранее «Известия». Платежные системы Visa, MasterCard и «Мир», в свою очередь, снизили до 0,7% интерчендж — комиссию за межбанковские переводы, которая составляет основную часть тарифа за эквайринг.

Кредитные организации сообщили «Известиям», что предложили ряду клиентов дополнительные скидки по эквайрингу: например, Делобанк и Ак Барс Банк снизили комиссию за прием платежей до 1% для предприятий из любых сфер, МКБ ограничил ее для предприятий фастфуда и продуктовых магазинов до 1,49% и 1,59% соответственно, а банк Санкт-Петербург — снизил тарифы для отдельных сфер до 1,5%. «Зенит» предоставил отсрочку по начислению счета за эквайринг в апреле и мае 2020-го.

В Минэке и ЦБ не ответили на запросы «Известий» об эффективности мер поддержки МСП со стороны финансовых организаций.