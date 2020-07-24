Лицо нараспашку: продажи масок упали в два с половиной раза

В России стали сокращаться продажи защитных медицинских масок. На второй неделе июля граждане приобрели их в два с половиной раза меньше, чем в период повышенного спроса в мае. Это следует из материалов аналитической компании DSM Group, которые изучили «Известия». Многие россияне устали от ограничений и меньше боятся заболеть коронавирусом, поэтому перестают носить маски, говорят эксперты. Впрочем, часть граждан переключилась на бюджетные многоразовые средства защиты.

Идем на снижение

С 6 по 12 июля (27-я неделя по британскому календарю) российские аптеки продали 3,8 млн упаковок медицинских масок, зафиксировали в DSM Group. Это в два с половиной раза меньше, чем в пиковые периоды во время режима самоизоляции. К примеру, 11–17 мая продажи масок достигали 9,2 млн упаковок за неделю. Начиная со второй половины мая и в течение всего июня спрос на защитные средства падал. В это время продажи колебались в пределах 4,2–4,8 млн пачек масок в неделю. Теперь спрос впервые за долгое время опустился ниже отметки 4 млн, но всё еще превышает прошлогодние «доковидные» показатели больше чем в 10 раз. Например, в 27-ю неделю 2019 года аптеки продали только 278 тыс. упаковок медицинских масок.

Выручка от реализации масок на второй неделе июля составила 176,4 млн рублей. Во время пика спроса в середине мая показатель достигал 443,7 млн рублей, то есть был на 152% больше, зафиксировали в DSM Group.

Также аналитики отметили снижение цен — в среднем вдвое по отношению к апрелю, но они всё равно выше, чем в прошлом году.

Наиболее очевидная причина падения продаж масок в том, что люди перестают ими пользоваться, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Граждане и до смягчения ограничительных мер не спешили их носить, а теперь в большинстве регионов либо отменен масочный режим, либо разрешено не использовать средства защиты на улице, пояснил эксперт.

Ранее многие аптечные сети закупились масками по довольно высоким ценам и теперь не спешат значительно снижать стоимость товара в рознице, отметил Сергей Шуляк. Вероятно, многие рассчитывают на ажиотажный спрос осенью, когда маски можно будет продавать дороже, предположил он.

Русский «авось»

Среди москвичей доля тех, кто еще носит маски, упала до 5%, сообщил основатель платформы видеоаналитики Facemetric Юрий Годына (компания исследовала места массового скопления людей — магазины и рынки в разных районах столицы). Для сравнения, во время режима самоизоляции средствами защиты пользовались до 82% жителей утром и до 56% вечером, добавил он. Правда, корректно носили маски только 5–12% горожан. Чаще спускали их на подбородок мужчины — около 70%, среди женщин доля нарушительниц составляла около 30%, рассказал специалист.

Россияне действительно устали от ограничений, и власти практически не контролируют соблюдение масочного режима там, где он еще остался, отметил, в свою очередь, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Например, в метро в Москве лишь каждый пятый едет в маске и каждый двадцатый — в перчатках, хотя через динамик постоянно объявляют, что использовать средства индивидуальной защиты обязательно, подчеркнул эксперт. А, например, в Германии контролеры до сих пор проверяют наличие маски, и за ее отсутствие грозит приличный штраф, указал он.

Россияне расслабляются и отказываются от мер защиты не только из-за отсутствия контроля, но и под влиянием спада плохих новостей насчет коронавируса, полагает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов. СМИ регулярно сообщают о снижении числа заболевших, это формирует ощущение, что инфекцию уже победили, пояснил он. Плюс без маски дышать гораздо комфортнее и никто не отменял русской «надежды на авось», заключил эксперт.

Помимо снижения общей настороженности, начавшееся еще в мае падение продаж связано с тем, что в конце весны маски появились везде — в продуктовых магазинах и супермаркетах, интернет-магазинах, даже частные «кустарные» производства начали делать тряпичные маски, напомнил основатель и гендиректор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. Поэтому на аптеки теперь приходится лишь часть продаж средств защиты, полагает он. Кроме того, использовать многоразовые маски выгоднее, чем одноразовые.

Пандемия всё еще продолжается, и отказываться от масок пока опасно, предупредил врач-эксперт Тимур Пестерев. Предсказать последствия безответственности граждан проблематично, но они вряд ли будут позитивными, считает он. По мнению специалиста, масочный режим стоит сохранять даже в случае, когда в стране останется только один инфицированный.

45% россиян ожидают в этом году второй волны коронавируса, сообщали «Известия» ранее. В Минздраве не исключают такой вероятности, но рассчитывают, что профилактические меры позволят снизить риск.