«У меня ДНК победителя, постараюсь принести «Зениту» первый трофей»

33-летний американец Кей Си Риверс стал самым титулованным новичком баскетбольного «Зенита» в нынешнее межсезонье. В своей карьере защитник выиграл Евролигу в составе «Реала», становился чемпионом национальных чемпионатов и Кубков Испании, Греции, Литвы и Сербии, побеждал в Адриатической лиге с «Црвеной Звездой». Предыдущий сезон Риверс провел в составе литовского «Жальгириса», в среднем набирая 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи. Подписание такого опытного снайпера заметно усилит заднюю линию сине-бело-голубых.

В интервью «Известиям» Риверс рассказал о своих впечатлениях от жизни в России, тренировках под руководством Хавьера Паскуаля в «Панатинаикосе», работе над собой во время карантина и шансах петербургского клуба ярко выступить в новом сезоне.

— Можно сказать, что ты едешь в близкую тебе страну после прекрасных сезонов в «Локомотиве-Кубань» и «Химках»?

— Да, я немного обрусел. Привык к погоде, местной еде и людям. Надо отдать должное, меня хорошо знали в городах, где я играл. Это тоже сильно располагает к вашей стране. К тому же я еду к тренеру, которого прекрасно знаю и с которым у меня была успешная совместная работа.

— Какие у вас воспоминания о России, помимо баскетбола?

— Я впервые приехал в Краснодар в 2011 году. Меня пугали, что мне будет очень холодно и я набрал кучу зимней одежды, но в итоге она так и не пригодилась. В Краснодаре великолепный климат, я много гулял, наслаждался его красотами. Когда играл в «Химках», то погода была не такой теплой, но прожить год в Москве было здорово. Это прекрасный город, с множеством достопримечательностей, великолепных ресторанов и потрясающими людьми. В целом в России я сталкивался только с открытыми и дружелюбными ребятами. Надеюсь, так будет и дальше.

— «Зенит» стал уже 16-м клубом в вашей карьере. В каком из них были самые крутые фанаты?

— Не будут оригинальным, если назову болельщиков литовского «Жальгириса». Для них каждый матч Евролиге — это праздник. Они поддерживают тебя и в дни побед, и в дни поражений. В Каунасе всегда аншлаг, литовцы живут баскетболом, ездят большой группой за командой по всей Европе. Это действительно круто. У «Црвены Звезды» очень сильная группа поддержки — они супергромкие. У «Зенита» тоже отличные фанаты. Мы играли в Санкт-Петербурге перед самой пандемией (5 марта 2020 года) и поддержка у хозяев была что надо. Надеюсь, и в новом сезоне болельщики будут помогать нам выигрывать в родных стенах. Мне бы очень хотелось начать новый сезон со зрителями на трибунах.

— Какие цели ты ставишь перед собой в «Зените»?

— По тому, что я видел своими глазами в прошлом сезоне и по разговорам с Паскуалем, я понял, что это крепкая и амбициозная команда. В прошлом году «Зенит» обыгрывал «Фенербахче», «Олимпиакос», «Басконию»... Плюс я видел все наши подписания, и, думаю, у нас соберется очень боеспособный коллектив. Не хотел бы сейчас конкретизировать, но «Зенит» способен на многое.

— Вы пересеклись с Хавьером Паскуалем в «Панатинаикосе». Могли бы немного приоткрыть занавес и рассказать, какой он на тренировках?

— Он требовательный тренер. Другие не добиваются успеха на таком уровне. Если Хави что-то сказал, то не будет повторять это дважды. Все игроки быстро схватывают его слова. Плюс он великолепный тактик, после его занятий каждый баскетболист четко понимает свою роль в команде.

— В своей карьеры вы выиграли много титулов — если начать их все перечислять, то это займет много времени. Вы считаете себя счастливчиком?

— Счастливчиком? Нет, просто у меня ДНК победителя. Во всех своих командах я ставил цель выиграть титул и прикладывал для этого максимум усилий. Где-то это получалось сделать, где-то нет. Конкуренция в европейском баскетболе высокая. При этом могу сказать, что доволен своей карьерой, но я до сих пор голоден до побед. Хочу принести первый титул своей новой команде.

— Кого вы знаете из нынешнего ростера «Зенита»?

— Я много раз играл против команд Уилла Томаса, хорошо с ним знаком. С Дмитрием Хвостовым мы пересекались в «Химках», с Андреем Зубковым — в «Локомотиве-Кубань». Возможности почти всех остальных ребят я тоже себе отчетливо представляю. Очень жду, когда мы приступим к совместным тренировкам. За карантин я по ним прилично соскучился.

— Какие ожидания от жизни в Санкт-Петербурге? Что вы о нем знаете?

— Во-первых, я знаю, что Санкт-Петербург долгое время был столицей России. Во-вторых, там потрясающая архитектура и есть музеи мирового уровня. Жду момента, когда перееду в этот город и в выходные смогу с ним поближе познакомиться.

— Как вы провели время на карантине?

— Я много тренировался. В спортзале, часто выходил на площадку, чтобы не потерять чувство мяча. Много бросал, уделял этому больше времени, чем обычно.

— А в каком штате вы сейчас находитесь?

— В Калифорнии вместе со своей семьей.

— Вы четыре года выступали за Университет Клемсона, провели более 100 игр в NCAA. Часто вспоминаете тот период?

— Да, я с наслаждением вспоминаю NCAA. Это были великолепные годы, когда я смог прокачать многие свои игровые способности, понять что такое коллектив и взаимозаменяемость. Стал гораздо более уверенным в себе. Так что университетский клуб дал мне отличный опыт перед дебютом на профессиональном уровне.

— Что бы вы могли пожелать всем любителям баскетбола в этот непростой период?

— Друзья, наберитесь терпения. Скоро большой баскетбол вернется в нашу жизнь. В конце июля возобновится NBA, не так долго осталось до старта сезонов в Единой лиге и Евролиге. Все игроки соскучились по игре и будут выходить на площадку с огромным желанием. Нас ждет много интересного в сезоне-2020/21.