«В США стали обращать внимание на Евролигу»

На этой неделе баскетбольный «Зенит» объявил о заключении контракта с 29-летним защитником Билли Бэроном. Петербургский клуб хотел подписать американца еще прошлым летом, но тогда не смог убедить сербскую «Црвену Звезду» отпустить своего лидера. Этим летом Бэрон достался сине-бело-голубым в качестве свободного агента.

Сезон-2019/20 стал дебютным в карьере американца в Евролиге. Его показатели (40% точности трехочковых и 11,2 очка в среднем за игру) укрепили за баскетболистом статус одного из лучших игроков турнира в своем амплуа. В первом интервью после перехода в российский клуб победитель Кубка Америки – 2017 рассказал «Известиям» об уровне Евролиги, шансах «Зенита» пробиться в плей-офф и опыте выступления в Летней лиге NBA.

— Болельщики «Зенита» запомнили вас по очному матчу в Евролиге, когда вы набрали 26 очков. А с чем у вас ассоциируется ваш новый клуб?

— За время своей игры в Европе я много раз встречался с «Зенитом». Знаком с Райаном Тулсоном, Кайлом Куричем и другими экс-игроками клуба. За несколько сезонов команда и организация сделали большой шаг вперед. На данный момент ростер выглядит более чем убедительным, мне кажется, что нам вполне по силам бороться за выход в плей-офф Евролиги. Перед подписанием контракта я немного говорил с главным тренером Хавьером Паскуалем, мне очень понравилось его видение развития команды. Я переговорил и с баскетболистами, которые играли под его началом: Ником Калатесом, Джеймсом Гистом, Стратосом Перпероглу. Все отзываются только в самом положительном тоне.

Моя жена уже практически расписала все маршруты по Санкт-Петербургу, она готовится погрузиться в атмосферу этого великого города. Она родом далеко не из самого теплого города в США, поэтому погода в России её ни капли не страшит. Для меня же погода не играет никакой роли. Не могу дождаться момента, когда приедем в расположение команды.

— Вы знакомы с другими новичками «Зенита»: Кевином Пангосом, Артурасом Гудайтисом, Алексом Пойтрессом?

— Кевин Пангос писал мне несколько дней назад, спрашивая, не собираюсь ли я подписать контракт с «Зенитом». Поэтому мы с ним пообщались 2–3 дня назад. Он кажется очень крутым парнем. Артурас Гудайтис играл с моим братом в «Ритасе», и брат отзывался о нем в позитивном ключе. Алекса Пойтресса я никогда не встречал лично.

— Как вы оцените уровень команд в Евролиге?

— Безусловно, он очень высокий. Играть на прекрасной арене, видеть качество медиаосвещения, которое становится всё лучше с каждым годом. Просто достичь такого уровня — уже дорогого стоит, в этом турнире играют лучшие баскетболисты Европы, что дает тебе своеобразный пинок — не отставать от них и развиваться. Вы просто представьте: в один день вы играете против «Реала», на следующий — против ЦСКА, а через неделю — с «Анадолу» и «Фенербахче»... Ты просто смотришь на календарь игр и думаешь: «Вау! Это будет сложно, но я не хочу, чтобы было как-то иначе». Это всё, ради чего ты играешь, — соревноваться с лучшими баскетболистами на более высоком уровне.

— Вы провели два летних сезона в Летней лиге NBA, первый — с «Чикаго Буллс», второй — с «Детройт Пистонс». Чего скрывать: из этого турнира сложно попасть в основной ростер команды NBA. Помог ли вам этот опыт?

— Думаю, для молодого игрока это, безусловно, очень хорошая школа. Для игрока постарше, наверное, уже не так полезно, как может показаться. Особенно это чувствуется, когда есть опыт игры в Европе, как было в моем случае. Думаю, что идти по уже намеченному пути важнее. Молодые игроки хотят попасть в летние команды, тренировочные лагеря, быть в ростере, что очень-очень сложно сделать даже при большой удаче. Сейчас ты должен не только хорошо играть, но и поймать момент, чтобы попасть в состав. Это не такой привлекательный процесс, как может показаться.

Нужно вкладывать время и силы в своё развитие. Нужно работать на свое будущее, на будущее своей семьи, выбрать свой путь, такой как, например, попадание в Евролигу. Изюминка Евролиги заключается в ее репутации. Люди знают, что в чемпионате всего 16 команд, и это лучшие команды континента. Люди в США действительно стали обращать внимание на Евролигу, следить за турниром.

— Можете оценить шансы попадания из Летней лиги в NBA?

— Я думаю, 10–20% из 100%, что ты попадешь в NBA после Летней лиги. Тем не менее это всё еще очень тяжело, потому что ты можешь зайти далеко и максимально приблизиться к этой возможности, но один шаг не в ту сторону — и ты в пролете. Это значит, что у тебя может быть шанс попасть в команду, если ты поставил четкую цель и идешь только к ней, не отвлекаясь ни на что иное. Однако это очень рискованно, потому что ты можешь упустить очень хорошие предложения от других команд в июле или августе, которые обычно поступают как раз в этот промежуток времени. В сентябре или октябре ты можешь оказаться в очень непростой ситуации.

— Вы поиграли в двух самых баскетбольных странах Европы — Литве и Сербии. Какие ощущения?

— Если честно, я точно не могу сказать причины, по которым люди влюбляются в баскетбол. Не могу объяснить, откуда эта любовь берется. Однако ту страсть, которая есть в каждом человеке в этих странах, они отдают баскетболу, учитывая, через какие трудные времена им пришлось пройти. Наверное, это делает их счастливее. Это не такие большие страны, но они известны на мировом уровне в баскетболе. Также могу сказать, что в этих странах много высоких людей. Идешь по улице, видишь одного высокого человека, а за ним сразу второго, третьего и так далее. В Америке вообще по-другому.

— Сравните уровень популярности баскетбола в этих странах и США?

— В США очень много популярных видов спорта, таких как американский футбол (возможно, самый популярный в Америке), бейсбол, хоккей. Я думаю, в Литве и Сербии об американском футболе вообще никто не знает, они не играют в тот же бейсбол, хоккей тоже не так любят, как в Штатах. Популярность баскетбола у них можно сравнить с популярностью бейсбола или американского футбола в США.

Понимаете, американский футбол — это своего рода религия в Штатах. Это праздник, это как воскресенье на неделе. Воскресенье в Америке во время футбольного сезона — это явление национального масштаба, все ждут просмотра матча в этот день.