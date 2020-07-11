Греческий заход: спортивным директором «Зенита» станет Пападопулос

Баскетбольный «Зенит» сделал мощное усиление своего административного состава, договорившись о заключении контракта с 56-летним Маносом Пападопулосом. Опытный специалист работал в «Панатинаикосе» с 1987 года, а в 2015-м занял место президента греческого гранда. «Зенит» станет второй командой в карьере Пападопулоса, где он будет спортивным директором. Официально об этом объявят в ближайшие две недели, рассказали «Известиям» два источника, знакомых с ходом переговоров.

Пападопулос начинал в греческом клубе как куратор юношеских команд, а уже в 1991 году стал спортивным директором «Панатинаикоса». Связке Маноса с сербским тренером Желько Обрадовичем удалось сформировать самую успешную команду в истории европейского баскетбола: «Панатинаикос» выиграл пять чемпионских титулов Евролиги (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) и доминировал в чемпионате Греции. Еще один титул Евролиги «Пао» взял в 1996 году. Всего при Пападопулосе клуб выиграл 19 национальных чемпионатов, и это при наличии такого мощного конкурента, как «Олимпиакос».

В 2015 году Манос Пападопулос стал президентом клуба и довольно успешно вел дела команды. Хотя она ни разу не дошла до «Финала четырех» Евролиги, зато четыре раза из пяти выиграла национальный чемпионат. Этим летом в клубе были большие волнения. Владелец Димитрис Яннакопулос выставил команду на продажу, открыто ругался с боссами Евролиги и второй год подряд грозился, что клуб покинет турнир ради Лиги чемпионов. В итоге «Пао» продолжит выступать в Евролиге, но уже без своего президента.

Пападопулос принял предложение «Зенита» и уже начал вести работу по формированию команды на следующий сезон.

— В ближайшее время клуб объявит о подписании контракта с Маносом Пападопулосом, — рассказал «Известиям» источник из окружения функционера. — Клуб второй год подряд будет участвовать в Евролиге, и опыт специалиста может помочь «Зениту» выступить гораздо успешнее, чем в прошлом сезоне. Манос поможет генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Хавьеру Паскуалю сформировать оптимальный состав под текущий бюджет клуба. Также он будет активно взаимодействовать с Евролигой на предмет потенциального получения лицензии А — постоянно участника турнира.

Наставник сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль хорошо знаком с Маносом Пападопулосом. Испанец более двух лет работал под руководством греческого функционера в «Панатинаикосе». Паскуаль привел «зеленых» к двум подряд чемпионским дублям в Греции (победа в чемпионате и кубке страны) в 2017-м и 2018 годах, а также был назван лучшим тренером греческой лиги в обоих сезонах. Его увольнение из команды стало неожиданным — в декабре 2018 года «Пао» лидировал в чемпионате и шел в зоне плей-офф Евролиги. Но владельца клуба возмутило крупное поражение от «Реала» (68:89), и Хавьеру указали на дверь. Тем не менее, у тренера не осталось никаких обид на «Пао», и он вспоминает этот период карьеры с большим удовольствием.

Источник в клубе рассказал, что Манос Пападопулос займется и развитием академии «Зенита».

— Накопленный опыт Пападопулоса в работе с баскетболистами различных стран может помочь «Зенита» в еще большем развитии собственной академии, — подчеркнул источник.

Молодежная система подготовки «Зенита» уже привела к первым крупным успехам. В сезоне-2019/20 клуб из Северной столицы впервые выиграл первенство ДЮБЛа.