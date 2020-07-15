«Давление фанатов придает мне сил»

Баскетбольный «Зенит» проводит мощную трансферную кампанию этим летом, он подписал уже четверых сильных игроков: Алекса Пойтресса («Галатасарай»), Артураса Гудайтиса («Милан»), Кевина Пангоса («Барселона»), Дениса Захарова («Енисей») и Билли Бэрона («Црвена Звезда»). Высока вероятность, что в ближайшее время к сине-бело-голубым также присоединятся защитник «Жальгириса» Кей Си Риверс и форвард «Альбы» Люк Сикма. Таким образом, главный тренер петербургского клуба Хавьер Паскуаль получит боеспособный состав, готовый бороться за место в плей-офф Евролиги.

В интервью «Известиям» новый центровой «Зенита» Артурас Гудайтис рассказал, почему верит в свою новую команду, оценил работоспособность Арвидаса Сабониса и вспомнил самое обидное поражение в карьере.

— О чем вы говорили с Хавьером Паскуалем до подписания контракта?

— Для меня эта беседа была очень важна, поскольку я хотел узнать, как тренер видит меня в команде. У него очень мощная мотивация, как и у меня, чтобы сделать с «Зенитом» большой шаг вперед в предстоящем сезоне. Есть цель, которая нас объединила. Могу сказать, что мы с ним быстро нашли общий язык.

С нетерпением жду приезда в Санкт-Петербург, обещаю приложить все свои силы для достижения самых высоких результатов с моим новым клубом.

— Правда, что в это межсезонье у вас также было предложение от «Реала»?

— Да, у меня были и другие предложения, но я понял, что в «Зените» получу больше возможностей для развития.

— На что будет претендовать петербургский клуб в новом сезоне?

— Будем прибавлять от игры к игре, настраиваться на победу в каждом матче. Понятно, что сейчас сложно дать более точные прогнозы, ведь составы многих команд по-прежнему не до конца сформированы. Думаю, что и «Зенит» еще подпишет несколько важных игроков.

— Давайте поговорим о сборных. Перенос олимпийской квалификации — это плюс или минус для Литвы?

— Я думаю, это минус для всего баскетбола. Если бы не COVID-19, этим летом в составы сборных могли приехать все сильнейшие баскетболисты. А вот что будет следующим летом — большой вопрос. Велика вероятность, что многие игроки, выступающие в NBA, не смогут принять участие в квалификации. Для некоторых национальных команд это будет серьезной проблемой. В том числе для Литвы.

— Самая громкая новость для Литвы — переезд тренера Шарунаса Ясикявичюса в Барселону. Говорит ли это о том, что «Жальгирис» столкнется с большими сложностями?

— Нет, я так не считаю. «Жальгирис» уже много лет держит марку и имеет очень достойную и сильную команду. Они найдут тренера, который сможет руководить составом на должном уровне (на днях клуб из Каунаса возглавил австрийский специалист Мартин Шиллер, который был признан тренером года в Лиге развития NBA-2019. — «Известия»). Конечно, уход Шарунаса — это большая потеря, но можно играть и без него. В клубе очень мощная фан-база, поэтому всё будет хорошо.

— На чемпионате мира-2019 в матче Литвы с Францией произошел громкий судейский скандал: из-за ошибки арбитра ваша сборная не смогла пробиться в плей-офф. Это самый грустный момент, связанный со сборной?

— Да, мы помним эту игру, всем литовцам было очень больно в тот вечер. Но это не самое плохое воспоминание, связанное со сборной. Помню, когда мы уступили Македонии в драматичной концовке четвертьфинала Евробаскета-2011. У них была серьезная команда во главе с Илиевски, Маккалебом и Античем. Тогда еще Илиевски забил победный мяч, но мы гораздо больше заслуживали выход в полуфинал. У Литвы был суперсостав, который вполне мог выиграть тот турнир.

— Вам не кажется, что такое слабое судейство может повториться и на квалификации к Олимпиаде, ведь арбитры, работающие в Евролиге, вряд ли будут сотрудничать с мини-турнирами из-за разногласия двух организаций?

— Вообще не хочется говорить о судействе, потому что это всегда проблемная тема. Лучшие арбитры Европы не могут судить турниры ФИБА. Это уже конфликт.

— Вы в свое время перешли из «Жальгириса» в «Ритас». Это то же самое, что сменить «Барселону» на «Реал» в футболе? Воспринимается ли этот поступок в Литве как предательство?

— В таком случае тебя не хлопают по плечу и не говорят, что ты молодец. У меня была такая ситуация: я хотел остаться играть в Литве, поэтому подписал контракт с «Ритасом». Всегда есть люди, которые поймут, почему я так поступил. Те же, кто видит только один путь развития событий и не воспринимает какие-то альтернативные шаги, могут сказать неприятные вещи, но, опять же, не в лицо. Первый год, когда я пересекался с «Жальгирисом», было трудновато, но давление фанатов придает мне сил.

— Вам проще играть под давлением?

— Меня это стимулирует идти к победе всеми возможными способами.

— В NBA всегда хватало литовцев. Как считаете, кто из ваших соотечественников сейчас самый сильный за океаном?

— Сложный вопрос, потому что я не планировал в ближайшем будущем терять друзей (смеётся). Все мы общаемся, нас не так много, поддерживаем связь, в принципе находимся в очень тёплых отношениях. Поэтому кого-то одного назвать не могу, мало ли, обидятся еще (смеётся).

— На ваш взгляд, пик Йонаса Валанчюнаса прошёл или нет?

— Думаю, он может играть еще лучше. В этом сезоне он показал свою полезность в «Мемфисе».

— Домантас Сабонис справедливо попал на Матч всех Звезд NBA?

— Конечно, справедливо. Это показывают и его игра, и выбор болельщиков.

— Этторе Мессина очень долгое время тренировал в России, в NBA. Вы с ним работали в «Милане». Какие ощущения?

— Он хороший тренер, с большим опытом. Об Этторе всегда говорят как о человеке, который становился чемпионом Евролиги много-много раз. Он превосходно разбирается в баскетболе, и в голове только слова уважения к нему.

— Весь мир помнит легендарного центрового Арвидаса Сабониса. Знакомы ли вы с ним лично, как он поживает?

— Конечно, мы знакомы. Он президент Федерации баскетбола Литвы и всегда приезжает на тренировки сборной. Очень хороший, приятный человек. Не представляю, как он может работать так много. Думаю, если ты посвящаешь баскетболу всю свою жизнь, то уже не чувствуешь какой-то усталости и истощенности от навалившихся дел, а просто получаешь удовольствие от работы. Думаю, у него это доведено до автоматизма. Он приносит нашему баскетболу очень много пользы.