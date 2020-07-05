«Хотелось бы выстроить систему, как у «Краснодара» в футболе»

Российская федерация баскетбола (РФБ) подвела итоги досрочно завершенного сезона в Суперлиге-1. Самым ценным игроком (MVP) был признан защитник «Самары» Владимир Пичкуров , а среди команд особо отметили екатеринбургский «Уралмаш» (за активную социальную политику и работу с болельщиками), «Самару» (за клубную систему развития и продвижение клуба в соцсетях) и дебютанта турнира — московскую «Руну» (за работу менеджмента и прогрессирующую команду).

В сезоне-2019/20 «Руна» ставила перед собой задачу выйти в плей-офф (в момент завершения чемпионата она шла на 10-м месте). В межсезонье клуб заметно усилился и теперь рассчитывает как минимум на попадание в пятерку. Об этом «Известиям» рассказал спортивный директор «Руны» Павел Ильменков, который ранее успешно выступал в Суперлиге-1.

— Награда РФБ — это больше аванс молодому клубу или можно сказать, что вы с первого года в Суперлиге-1 задаете высокий стандарт?

— Думаю, это не аванс. Мы действительно много работаем над развитием клубной системы и стараемся выстроить правильную «пирамиду», чтобы уже в ближайшем будущем рассчитывать на своих воспитанников на самом высоком уровне.

— В чем «Руне» как организации надо прибавлять?

— Прибавлять еще надо во многом. Мы еще только в начале выстраивания процессов. В следующем сезоне у нас планируется уже три команды. К основе и ДЮБЛ добавится «молодежка», которая будет выступать в молодежной Единой лиге. Все команды будут базироваться в одном месте. Это позволит нам делать быструю ротацию между составами, если появится такая необходимость.

Мы думали также уже в этом году сделать команду по баскетболу «3 на 3», но пандемия коронавируса скорректировала эти планы. Пока сосредоточимся на баскетболе «5 на 5», но в новом сезоне постараемся поучаствовать в товарищеских турнирах по новой олимпийской дисциплине.

Ильменков_1 Алексей Курцевич Фото: пресс-служба «Спартак-Приморье»

— Правильно я понимаю, что ребята из ДЮБЛ перейдут в команду, которая будет участвовать в молодежной Единой лиге?

— Да, костяк ДЮБЛ и главный тренер Янко Пейчич перейдут в «молодежку». Плюс мы подпишем еще несколько игроков из других клубов, и у нас будет полный ростер на Единую лигу. В ДЮБЛ мы набрали новый тренерский штаб, сейчас они формируют команду, набирая баскетболистов со всей страны.

В прошлом году у нас не было «молодежки», и мы отдавали своего воспитанника Илью Богданова в аренду в ЦСКА. Сейчас он возвращается к нам в клуб и будет продолжать развиваться в «Руне». Есть еще несколько перспективных ребят, которые в дальнейшем через «молодежку» смогут пробиться в основную команду. Конечно, в идеале хотелось бы выстроить такую систему, как в футбольном «Краснодаре». Их академия работает как часы. Много ребят разного возраста: они живут, учатся и тренируются на базе, есть тренеры по индивидуальной подготовке. Нам до этого далеко, но это наш ориентир. В российском баскетболе ни у кого нет ничего подобного.

— Какая задача будет стоять перед командой в первом сезоне молодежной Единой лиги?

— Хотелось бы попасть в плей-офф, то есть в первую восьмерку. Это будет неплохо для первого года, а так у нас всегда самые амбициозные цели. Чем выше будем в итоговой классификации, тем лучше.

— По главной команде уже есть понимание, когда начнется первый тренировочный сбор?

— Все вместе мы собираемся 1 августа. Первый и второй сборы пройдут в Подмосковье — в Химках и Сергиевом Посаде. В связи со сложившейся ситуацией решили никуда не выезжать за пределы России, чтобы исключить дополнительные риски заражения.

Ильменков_2 Федор Ключников Фото: пресс-служба ТЕМП-СУМЗ-УГМК

— Легионеры тоже смогут быть в России 1 августа?

— Трудно ответить на этот вопрос. Мы делаем всё возможное для этого, подали документы на рабочие визы. Надеюсь, что они вовремя приедут в расположение клуба, несмотря на все трудности.

— А есть ли хотя бы примерное понимание даты старта нового сезона Суперлиги-1?

— Точно можно будет сказать в начале августа, когда в РФБ состоится окончательное совещание по календарю. Пока же еще не все клубы подтвердили свое участие в турнире. До середины июля в федерации ждут этих заявок. Если говорить ориентировочно, то, скорее всего, начнем в конце сентября — начале октября.

— На днях клуб объявил о расставании с чемпионом Евролиги Василием Заворуевым, который пополнил команду по ходу прошлого сезона. Не угадали с его подписанием?

— Сложно сказать, учитывая, как резко закончился сезон. В потенциальном плей-офф опыт Заворуева нам бы очень помог, но случилось то, что случилось. Этим же летом мы решили омолодить команду и собрали достаточно хороший состав.

Ильменков_3 Михаил Карпачев Фото: пресс-служба «Спартак-Приморье»

— Подписание центрового Алексея Курцевича говорит о том, что клуб не будет продлевать контракт с другим экс-игроком ЦСКА Иваном Лазаревым?

— Вопрос еще не закрыт. Мы сделали Ивану предложение, но пока не услышали от него ответа. Видимо, он ждет предложений из Единой лиги. Это его выбор, его решение.

— То есть еще сохраняется минимальная вероятность, что он останется?

— В принципе да.

— Также вы подписали Илью Усольцева, который успел поиграть в Единой лиге, а одно время считался одним из самых перспективных баскетболистов страны. Надеетесь, что он будет доминировать в Суперлиге?

— Вполне. Илья изначально был разыгрывающим, а сейчас переквалифицировался в форварда. Причем может сыграть на позиции как третьего, так и четвертого номера. При этом у него осталось мышление первого номера: он может отдать отличную передачу, вести игру команды. Самое важное, чтобы ему легко далась трансформация роли. Все-таки в клубах Единой лиги российские игроки выполняют вспомогательную функцию, комфортные ситуации на площадке для них создают легионеры. Тут же ты должен стать лидером, брать инициативу и ответственность на себя.

Ильменков_4 Ален Хаджибегович Фото: пресс-служба «Руны»

— Заднюю линию «Руны» укрепил один из самых результативных игроков Суперлиги-1 последних лет — Федор Ключников. Можно сказать, что у вас теперь одна из сильнейших пар защитников в турнире?

— «Самара» очень хорошо укомплектовалась, но пара Ключников–Спрюилл действительно должна стать нашей главной ударной силой. Плюс Ткаченко, Курцевич, Хаджибекович, Карпеко… Повторюсь, подбирается очень приличный состав.

— Ждать ли от клуба еще подписаний этим летом?

— С ключевыми позициями мы уже определились. Возможно, подпишем еще кого-то для ротации.

— Цели на сезон уже поставлены?

— В Суперлиге-1 высокая конкуренция. Возьмем для примера сезон-2019/20. Если бы мы попали в плей-офф с седьмого или восьмого места, то в первом раунде вполне могли бы обыграть первую и вторую команды «регулярки». Говорю это с учетом того, что в сезоне мы дважды обыграли «Самару» и «Восток-65». Но случилось непредвиденное, и рассуждать о таких вещах неуместно.

В сезоне-2019/20 минимальная задача — выход в плей-офф. Думаю, что будем ставить цель — попадание в пятерку, а там уже как пойдет.

Ильменков_5 Максим Ткаченко Фото: пресс-служба «Руны»

— Вы завершили карьеру два года назад. Уже освоились в роли руководителя?

— Перестроился. Сначала я стал начальником команды, а через год получил повышение до спортивного директора. Конечно, я бы мог до сих пор продолжать играть, но ни о чем не жалею. Остался в сфере своей любимой игры, получил позицию, которая позволяет мне по-другому посмотреть на баскетбол, и это здорово.

— Игроки воспринимают вас как своего начальника? Все-таки со многими вы еще выходили на паркет как игрок…

— Они воспринимают меня как спортивного директора. Мы адекватно разделяем работу и дружбу. При этом я понимаю, что пока не сменится поколение и не придут молодые ребята, мне будет немного сложнее. Все-таки панибратство в каком-то виде остается.

— Вы выступали за многие клубы. Какой сезон в своей карьере считаете самым успешным?

— Назову сезон-2014/15, когда я выступал за «Урал» под руководством Олега Окулова. Мне было очень комфортно в той команде, много играл и показывал хорошую статистику. Хотя концовка Суперлиги сложилась для нас очень неудачно. Мы вели 2:0 в полуфинальной серии со «Спартаком-Приморье», но в итоге уступили 2:3. А в играх за третье место проиграли столичному «Динамо» (1:3).

Плюс сезон-2013/14 в молодежном составе УНИКСа, когда мы дошли до финала, где проиграли ЦСКА, а я получил приз лучшему разыгрывающему турнира. Это было хорошей мотивацией перед переходом в профессионалы.

Ильменков_7 Спортивный директор БК «Руна» Павел Ильменков Фото: пресс-служба «Руны»

— В УНИКСе вы пересеклись с итальянским тренером Андреа Тринкьери, который уже много лет работает на уровне Евролиги. Что скажете об этом специалисте?

— При Тринкьери в команде было очень много разыгрывающих: Павел Сергеев, Никос Зизис, Чак Эдсон и Эндрю Гаудлок. Последние двое тоже могли играть на позиции первого номера. Я прошел с ними все сборы. Мы вернулись в Казань, и мне дали понять, что игрового времени у меня почти не будет. Агент нашел мне вариант в «Рязани», которая в тот момент искала себе разыгрывающего. Поэтому шанса закрепиться в Казани я не получил.

Если говорить про Тринкьери, то у него интересный подход к тренировкам, к баскетболу в целом. Но еще важный нюанс: я тогда почти не знал английского. Все разговоры с тренером мне приходилось переводить, и это был большой минус.

— Гаудлок — самый крутой игрок, которому вы противостояли на тренировках?

— Нет. Самый крутой, без сомнения, Патрик Беверли (разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс». — «Известия»). Мы пересеклись с ним в петербургском «Спартаке». Сразу было видно, что он надолго не задержится в Европе. Его скорость, желание играть и тренироваться сильно впечатляли. И сейчас в NBA он не дает никому спуску.