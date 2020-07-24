Тайны большие и малые: антикоммунисты, демоны ночи, Тарантино

Франсуа Клюзе и Марион Котийяр пересчитывают друзей, Тарантино покоряет Олимп, а «охотник на коммунистов» защищает Дональда Трампа. Вынужденный простой подходит к концу, скоро в России начнут массово открываться кинотеатры, поэтому онлайн-премьер на этой неделей немного. «Известия» выбрали лучшие — и все фильмы из этого списка рассказывают о тайнах самого разного масштаба и попытках их разгадать.

«Маленькие секреты большой компании»

Российскому зрителю Гийом Кане прежде всего известен как артист — например, совсем недавно его можно было увидеть в комедии «Прекрасная эпоха». Однако, кроме того, он еще и опытный постановщик, и новый фильм из каталога more.tv — это сиквел «Маленьких секретов» (2010), его главного коммерческого хита в режиссерской карьере. Тогда десять лет назад комедия про компанию старых друзей (по отдельности людей малоприятных, но довольно милых, стоит им оказаться вместе) с Франсуа Клюзе и Марион Котийяр в главных ролях собрала в прокате больше $50 млн. И сейчас вроде бы всё то же самое — дом на берегу, разговоры, попойки и те же артисты на первом плане, однако магия не повторилась.

И дело не только в том, что второй серии ощутимо недостает обаяния, легкости и юмора первой части. Люди стали старше, характеры хуже, а проблемы серьезнее — беззаботно смеяться в полный голос уже не получается. Как отдельная единица «Маленькие секреты 2» похожи на совсем уж мизантропическую версию «Идеальных незнакомцев»: близкие вроде люди, а то и дело норовят достать нож из-за спины. Правда, память о прожитых вместе (и отлично прожитых!) годах в итоге все-таки дает о себе знать. В паре же оба фильма отлично работают как назидание для тех, кто не может найти время позвонить другу детства: не теряйте старых товарищей! Кто еще честно скажет тебе в лицо, что ты засранец.

Онлайн-кинотеатр: more.tv

Режиссер: Гийом Кане

В ролях: Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жиль Леллуш, Лоран Лафитт, Бенуа Мажимель, Паскаль Арбийо, Клементин Баэр

«Однажды… Тарантино»

И уж всем загадкам загадка — тайна феноменального успеха Квентина Тарантино. Документальный фильм прослеживает всю его режиссерскую биографию, от первых проданных сценариев («Настоящая любовь», «Прирожденные убийцы») до последней на сегодняшний день картины «Однажды в… Голливуде». Сам Тарантино появляется в кадре только в архивных видеосъемках и анимированных вставках, да еще периодически всплывают цитаты из его старых интервью. Отсутствие прямой речи восполняют рассказы его друзей, коллег и соратников — от продюсеров до артистов.

Нескольких очевидных людей здесь явно не хватает. Нет Умы Турман, нет Харви Кейтеля, нет Джона Траволты, зато есть Тим Рот, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Мэдсен и Кристоф Вальц. Что еще есть? Любопытные подробности, байки со съемочной площадки, кадры бэкстейджа... Есть и пара слов о мрачных страницах в этой по преимуществу идиллической истории — о травме Умы Турман на съемках «Убить Билла» и скандале с постоянным продюсером Тарантино Харви Вайнштейном. В целом и общем получилось, может, и не сильно информативное для фаната, но добротное жизнеописание баловня судьбы и настоящего фанатика кино.

Онлайн-кинотеатр: КиноПоиск

Режиссер: Тара Вуд

«Подношение буре»

Новый фильм от режиссера хита «Три метра над уровнем неба» Фернандо Гонзалеза Молины, но совсем не в жанре романтической мелодрамы и без Марио Касаса. Это заключительная часть трилогии по мотивам книг испанской детективщицы Долорес Редондо об инспекторе полиции Амайе Салазар, которая расследует запутанные преступления в живописной Бастанской долине (на русский пока переведен только первый роман «Невидимый страж»). В этот раз детективу (ее вновь играет красавица Марта Этура) предстоит разрешить особенно жуткую тайну, которую на первый взгляд иначе как вмешательством потусторонних сил и не объяснишь.

Умирает грудной ребенок, и подозрение закономерно падает на отца. Тот себя ведет неадекватно и даже пытается выкрасть труп дочери, чтобы использовать в каком-то ритуале. Оказывается, в этом небольшом регионе и раньше происходили трагедии, подобные этой. Народная молва давно нашла объяснение всем странностям — в здешних местах ходит легенда о некоем таинственном демоне, который может забирать детские жизни во сне. Легенды легендами, но, как быстро убеждается Амайя, в этом деле явно замешаны и люди тоже. Внезапно в камере умирает отец девочки от наркотика, который ему кто-то принес с воли.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Фернандо Гонзалез Молина

В ролях: Марта Этура, Леонардо Сбаралья, Пако Тоус, Педро Касабланк, Ана Вахенер, Марта Ларральде, Альваро Сервантес

«Хулиган. Трус. Жертва: История Роя Кона»

Очередной документальный блокбастер от HBO — не по масштабу или бюджету, а по драматическому накалу. В фокусе внимания авторов — одна из самых одиозных фигур американской истории второй половины XX века. Имя этого человека вряд ли скажет многое большинству, но его дела знают все. Именно юрист Рой Кон фактически был «серым кардиналом» маккартистской «охоты на ведьм». Выходец из коммунистически настроенной еврейской среды и гомосексуал, он отправил на электрический стул супругов Юлиуса и Этель Розенбергов (передавших секрет атомной бомбы СССР) и руководил масштабными «зачистками» армии, госаппарата и Голливуда от геев и коммунистов.

Уже в постмаккартистскую эпоху Рой Кон прославился как адвокат мафиози, крупных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. Среди его клиентов были художник Энди Уорхол, дизайнер Кевин Кляйн и нынешний президент США Дональд Трамп. Казалось бы, биография образцового циника, не знавшего ни сомнений, ни угрызений совести. Однако фильм (снятый, что особенно интересно, внучкой тех самых Розенбергов Айви Миропол) не столько клеймит, сколько пытается разобраться во всех противоречиях этой удивительной личности. По своим амбициям это кино не столько о конкретном злодее, сколько о природе и механизме политического лицемерия, его законах и способах ему противостоять.

Онлайн-кинотеатр: Амедиатека

Режиссер: Айви Миропол

«Солнце в ночи»

Еще одна экранизация, уже американского и явно автобиографичного романа журналистки Ребекки Динерштейн. Молодая выпускница художественной школы из Манхэттена (Дженни Слейт) едет на месяц в Норвегию поработать с местным современным художником. Работа, однако, предстоит ей не то чтобы творческая — нужно закрасить в два цвета сарай, который, по мысли заказчика, должен стать объектом современного искусства. Однако у поездки есть и безусловные плюсы. Родители далеко, места вокруг живописные (маленький остров!), и есть время что-то написать самой.

Да и типажей, напоминающих героев классических полотен, здесь предостаточно. Рядом — деревня древних викингов, восстановленная сумасшедшим американцем (Зак Галифианакис). Туда с Брайтон-Бич нагрянули и колоритные русские — властная мадам (Джиллиан Андерсон) и забитый сын (Алекс Шарп) — проводить в последний путь отца семейства, согласно его воле, по заветам викингов. Не то чтобы у режиссера Давида Внендта получилась чрезвычайно смешная или уж очень умная комедия, но главной своей цели картина достигает. По итогам просмотра немедленно хочется куда-то уехать. Желательно с мольбертом.

Онлайн-кинотеатр: ivi

Режиссер: Давид Внендт

В ролях: Дженни Слейт, Алекс Шарп, Зак Галифианакис, Джиллиан Андерсон, Джессика Хехт, Синди Чунг, Юстус фон Донаньи