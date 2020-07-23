Захвативший полицейского в Полтаве отпустил заложника

Мужчина, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, отпустил его. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на новостном портале «Общественное» со ссылкой на источник.

«Человек отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция», — говорится на сайте.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют все машины, которые едут по дороге из поселка Великие Сорочинцы до Миргорода. Проверяют документы, осматривают багажники автомобилей,

Ранее 23 июля мужчина в Полтаве захватил в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. После переговоров он согласился обменять этого сотрудника на главу местного уголовного розыска Виталия Шияна.

Затем злоумышленник потребовал автомобиль и гарантии, что он избежит наказания за совершенное преступление. В итоге мужчина отправился на предоставленной машине в сторону Киева.

Позже некоторые украинские СМИ сообщили о том, что злоумышленника удалось обезвредить и операция завершена. Однако полиция Полтавской области опровергла эти сведения.