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Захвативший полицейского в Полтаве отпустил заложника

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Фото: соцсети
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Мужчина, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, отпустил его. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на новостном портале «Общественное» со ссылкой на источник.

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«Человек отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция», — говорится на сайте.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют все машины, которые едут по дороге из поселка Великие Сорочинцы до Миргорода. Проверяют документы, осматривают багажники автомобилей,

Ранее 23 июля мужчина в Полтаве захватил в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. После переговоров он согласился обменять этого сотрудника на главу местного уголовного розыска Виталия Шияна.

Затем злоумышленник потребовал автомобиль и гарантии, что он избежит наказания за совершенное преступление. В итоге мужчина отправился на предоставленной машине в сторону Киева.

Позже некоторые украинские СМИ сообщили о том, что злоумышленника удалось обезвредить и операция завершена. Однако полиция Полтавской области опровергла эти сведения.

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