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Источник сообщил о задержании захватчика заложника в Полтаве

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Фото: соцсети
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Сотрудники правоохранительных органов обезвредили мужчину, который захватил заложника в Полтаве. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает украинский телеканал «Наш» со ссылкой на источник в МВД.

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Вместе с тем официальные ведомства пока не подтверждают информацию о том, что операция завершена.

Ранее 23 июля мужчина в Полтаве захватил в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. После переговоров он согласился обменять этого сотрудника на главу местного уголовного розыска Виталия Шияна.

Позже злоумышленник заявил, что не хочет в тюрьму и потребовал гарантий того, что он избежит ответственности за содеянное.

В украинском Луцке 21 июля мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и удерживал их около 12 часов.

В итоге злоумышленник — его настоящее имя Максим Кривош — сдался, были освобождены 13 заложников, никто не пострадал. На следующий день ему предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

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