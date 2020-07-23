Мужчина угрожал взорвать гранату и взял полицейского в заложники в Полтаве

В украинской Полтаве мужчина угрожает полицейским гранатой. Об этом сообщили в управлении Нацполиции Украины по Полтавской области в четверг, 23 июля.

Мужчину изначально пытались задержать за незаконное завладение транспортным средством. Он начал угрожать полицейским гранатой.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мужчина захватил в заложники одного из полицейских. После переговоров он согласился обменять этого сотрудника на главу областного управления Национальной полиции Виталия Шияна, написал Геращенко в Facebook.

Украинский телеканал Espresso TV сообщает, что мужчине по его требованию предоставили автомобиль, и он вместе с Шияном направился на нем в сторону выезда из города.

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