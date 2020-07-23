Захватчик заложника в Полтаве потребовал гарантий безнаказанности

Человек, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, требует гарантий того, что он избежит ответственности. Об этом рассказал пресс-секретарь областного управления Нацполиции Роман Гришин в четверг, 23 июля.

Гришин заявил в эфире телеканала ZIK, что злоумышленник не хочет в тюрьму. Он пытается любым способом избежать наказания, передает «РИА Новости».

Личность злоумышленника установлена. Это местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что выполнить угрозы нарушителя невозможно. Он заявил, что правоохранительные органы готовы к силовому разрешению ситуации.

По информации интернет-издания «Полтавщина», машина, в которой находится злоумышленник вместе с заложником, едет в сторону Киева. Правоохранители следуют за ней.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на полицейских сообщает, что злоумышленника зовут Роман Скрипник, он бывший участник АТО в Донбассе. Издание подтверждает, что машина едет в сторону Киева, и уточняет, что за рулем находится заложник — шеф местного уголовного розыска Виталий Шиян.

Ранее, 23 июля, мужчина, которого пытались задержать за незаконное завладение автомобилем, захватил в заложники одного из прибывших на вызов полицейских. После переговоров этого сотрудника обменяли на Шияна.