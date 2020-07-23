Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании. Об этом он заявил на совещании с руководством экономического блока страны в четверг, 23 июля.

«Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе. Они же призывают к массовым беспорядкам! Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко призвал «выдворять отсюда» тех, кто не соблюдает законы Белоруссии и «зовет людей на майданы».

«Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду« в Белоруссии. Уже скоро в желтизну превратится», — посетовал глава государства.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. На высший государственный пост претендует и нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

ЦИК Белоруссии 14 июля не зарегистрировала бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало в качестве кандидатов на должность главы государства. В июне Бабарико, считавшегося основным оппонентом Лукашенко на выборах, задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

После отказа ЦИК в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других городах страны начались массовые протесты.

16 июля штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также не прошедших регистрацию Цепкало и Бабарико заявили об объединении усилий, чтобы провести в стране честные выборы.

«Радио Свобода» опубликовало 20 июля статью под названием «Выборы в Беларуси: Лукашенко избавляется от конкурентов», а сайт телеканала «Би-би-си» периодически пишет о протестах, которые идут в Белоруссии в связи с отказом в регистрации на выборы противникам Лукашенко.