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Лукашенко заявил о намерении его оппонентов силой свергнуть режим

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады заявил, что его оппоненты вынашивают план силового свержения действующей власти.

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«Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз всё начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается. И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства», — приводит телеканал ОНТ слова Лукашенко.

Он отметил, что в той операции участвовало около 400 боевиков, которых белорусские власти знали пофамильно. Плюс к ним, по словам президента, было еще столько же человек, которые «могли там шевелиться», а остальные — зеваки.

По словам Лукашенко, этот силовой вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Минске пообещал ему тет-а-тет рассказать о «странных вещах», которые происходят по время избирательной кампании в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. До голосования ЦИК страны не допустила нескольких кандидатов. Такое решение раскритиковал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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