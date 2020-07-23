МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса. Об этом 23 июля заявил президент организации Томас Бах.

«Мы должны подготовить различные сценарии [проведения Игр]. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях», — рассказал он в интервью телеканалу NHK.

По словам Баха, спортсмены столкнулись с рядом проблем при тренировках, поскольку они не знают, когда возобновится спортивный сезон, чтобы прийти в нужную форму. Ситуацию также осложняют закрытые границы, подчеркнул глава МОКа.

Накануне более 60% респондентов, которые были опрошены японским национальным телевидением NHK, выступили за отмену или повторный перенос летних Олимпийских игр в Токио.

На вопрос о том, следует ли провести соревнования без зрителей, 42% респондентов ответили согласием, 53% были против.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.