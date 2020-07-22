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Жители Японии рассказали об отношении к проведению Олимпиады

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Фото: Global Look Press/Masahide Tomikoshi/SVEN SIMON
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Более 60% респондентов, которые были опрошены японским национальным телевидением NHK, выступили за отмену или повторный перенос летних Олимпийских игр в Токио.

Опрос проводился с 17 июля на протяжении трех дней по телефону, в нем приняли участие около 1300 человек.

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В результате выяснилось, что 66% респондентов считают необходимым перенести спортивные состязания (35%) или вовсе отменить их (31%). Отмечается, что среди тех, кто выступает за отмену Олимпиады, 54% связали свой ответ с пандемией коронавируса.

За проведение Олимпийских игр в установленные сроки — с 23 июля 2021 года, высказались лишь 26% участников опроса.

При этом 71% опрошенных заявили, что сильно интересуются Олимпиадой, заинтересованы в некоторой степени — 48%, не интересуются совсем — 22%.

На вопрос о том, следует ли провести соревнования без зрителей, 42% респондентов ответили согласием, 53% были против.

14 июля сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность упрощения въезда в страну для участников летних Олимпийских игр, запланированных на август 2021 года.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год.и. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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