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Бывшая заложница из автобуса в Луцке рассказала о пережитом

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Фото: REUTERS/Olexandr Zelinskyi
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Бывшая заложница из автобуса в украинском Луцке 22 июля рассказала изданию «Под прицелом» о том, что захватчик не собирался убивать людей.

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«Напротив террорист говорил нам, что он нас не убьет, а только ждет, чтобы его требования были выполнены. Он даже нам не угрожал», — рассказала она.

По словам женщины, когда одной из пассажирок автобуса стало плохо, захватчик достал из своего портфеля сердечные капли. Кроме того, у него с собой были коньяк и нож. Он рассадил пассажиров по одному возле окон, однако ни на кого из них не направлял оружие.

Накануне вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал. Кривошу предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

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