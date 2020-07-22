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Дело Ефремова рассмотрит приговорившая полковника Захарченко и Кокорина судья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дело актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая ранее выносила приговоры по делам экс-полковника Дмитрия Захарченко, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 22 июля.

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Ранее в среду сообщалось, что дело Ефремова поступило в Пресненский районный суд Москвы. Дата рассмотрения дела на данный момент неизвестна.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме артиста были обнаружены алкоголь и следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»).

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий напали на Соловчука, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

Экс-полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки, пишет RT. При проведении следственных действий у родственников Захарченко и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Происхождение их до сих пор неизвестно.

1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс.

В октябре приговор смягчили на полгода.

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