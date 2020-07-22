Дело Михаила Ефремова поступило в суд

Дело актера Михаила Ефремова, который в начале июня в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП, поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в его пресс-службе.

«Дата пока не назначена, судья еще не известен», — сообщил представитель суда.

20 июля стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу артиста, пишет «Газета.ру».

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме артиста были обнаружены алкоголь и следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»).

12 июня Ефремов опубликовал видеоролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

При этом, по словам адвоката Эльмана Пашаева, представляющего интересы Ефремова, потерпевшие по делу о ДТП заявили иски на сумму около 40 млн рублей. Защитник также сказал, что будет добиваться оправдательного приговора для актера, и заверил, что уже собрал достаточно доказательств невиновности артиста. Юрист пообещал «сенсацию в суде».