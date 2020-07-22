Прямой эфир
Сюжет:

Дело Михаила Ефремова поступило в суд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дело актера Михаила Ефремова, который в начале июня в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП, поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в его пресс-службе.

«Дата пока не назначена, судья еще не известен», — сообщил представитель суда.

Прощай, «Анархия»: как изменится репертуар «Современника» с уходом Ефремова
Домашний арест на время следствия и возможный приговор артисту лишат театр дохода от популярных спектаклей

20 июля стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу артиста, пишет «Газета.ру».

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме артиста были обнаружены алкоголь и следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»).

12 июня Ефремов опубликовал видеоролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

При этом, по словам адвоката Эльмана Пашаева, представляющего интересы Ефремова, потерпевшие по делу о ДТП заявили иски на сумму около 40 млн рублей. Защитник также сказал, что будет добиваться оправдательного приговора для актера, и заверил, что уже собрал достаточно доказательств невиновности артиста. Юрист пообещал «сенсацию в суде».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020