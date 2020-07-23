Дальневосточные акценты: для Арктики готовят механизм перезагрузки

Завершить работу над новой госпрограммой по развитию Арктики планируется к началу осени, а весь пакет документов, определяющих будущее арктической зоны РФ на ближайшие 15 лет, может быть принят до конца года, рассказали «Известиям» в Минвостокразвития. В основу госпрограммы, которая сейчас проходит этап согласований, будут заложены механизмы, ранее опробованные на Дальнем Востоке и адаптированные к арктическим условиям, отмечает источник, близкий к министерству . Дополнительного внимания заслуживают вопросы сотрудничества малого и крупного бизнеса внутри АЗРФ, обеспечение национальных интересов на международном уровне и работа с социальным сектором, полагают эксперты.

Программа пошла по этапам

Госпрограмма является продолжением двух других документов — основ государственной политики в Арктике (одобрены президентом в марте) и Стратегии государственной политики, которая прошла одобрение кабмином. Вместе с законом об арктических льготах, предполагающим дополнительные преференции для инвесторов, этот пакет должен заложить основы дальнейшего развития арктических территорий.

На его подготовку ушло около полутора лет, принять все документы планируется до конца текущего года, рассказали «Известиям» в Министерстве по делам Арктики и Дальнего Востока .

— Госпрограмма фактически уже написана, сейчас она проходит этап согласований. Стратегия готова, она была одобрена правительством и находится на рассмотрении в администрации президента, — рассказали изданию в пресс-службе министерства.

После завершения всех согласований новая госпрограмма будет направлена в правительство для рассмотрения заложенных в нее финансовых параметров. Предполагается, что это произойдет в конце августа. Если этот этап пройдет благополучно, документ будет официально готов в сентябре, а принят в октябре, уточнили в пресс-службе профильного министерства.

о1 Железнодорожные платформы в Мурманском морском торговом порту Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

О том, что госпрограмма будет готова в сентябре, накануне, 21 июля, заявил и полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев .

Предполагается, что этот пакет окажется более эффективным, в том числе за счет того, что готовился он практически одновременно — предыдущие документы, которые должны были работать в комплексе, разрабатывались с начала 2000-х годов с промежутками в несколько лет.

Основы государственной политики в арктической зоне РФ предполагают достижение пяти основных целей к 2035 году — это повышение качества жизни населения, ускорение экономического развития арктических территорий, охрана окружающей среды, а также защита исконного образа жизни коренных и малочисленных народов Севера, осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение споров на основе международного права, а также защита национальных интересов РФ в арктической зоне, в том числе экономических.

Механизм перезагрузки

Такой спектр задач определяет высокие требования к будущему документу, отмечает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

— Госпрограмма является основным инструментом для достижения поставленных целей. Судя по количеству задач, сформулированных в Основах-2035, требования к обоснованию как мероприятий, так и средств для их решения должны быть особые, — отмечает он.

о2 Сотрудница в цехе рыбоперерабатывающего завода Фото: РИА Новости/Павел Львов

В администрации вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева ранее уточняли, что госпрограмма будет опираться на «новые механизмы развития территорий». В общей сложности на ее реализацию планируется потратить 57 млрд рублей.

Будущая госпрограмма должна будет включать в себя несколько подпрограмм, в том числе связанных с развитием северных городов, экологией Арктики и поддержкой коренных и малочисленных народов Севера. Однако основное внимание, вероятнее всего, будет уделено повышению инвестиционной привлекательности региона .

Речь идет о «полной перезагрузке механизма поддержки инициатив в Арктике» с использованием механизмов, испробованных на Дальнем Востоке, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минвостокразвития .

— За год подготовки произведена реальная адаптация механизмов поддержки бизнеса, принятые законы наследуют лучшие практики, но «приземлены» в арктических условиях, — отмечает собеседник издания.

э3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Полезным, по его мнению, в данном случае может быть опыт Дальнего Востока по точечному использованию бюджетных средств для строительства объектов инфраструктуры, социальной сферы и реализации ключевых системных проектов. Это, в свою очередь, приведет к росту экономики и дальнейшему улучшению качества жизни.

Две из пяти

Одним из наиболее значимых этапов пересмотра государственной политики пока остается появление так называемого закона об арктических льготах , предполагающего налоговые преференции для инвесторов, работающих в регионе, полагает эксперт Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов.

— <Важен> сам факт принятия закона об Арктике, которого не было 20 лет. Впервые Арктика вынесена как некий самостоятельный объект внимания с экономической и социальной точки зрения. Учтена специфика экономической деятельности в таком сложном регионе, — отмечает он.

Напомним, что документ был одобрен Советом Федерации в начале месяца. Он предполагает новую структуру управления арктической зоной с участием Госкомиссии, состав которой определит правительство, Минвостокразвития и управляющей компании, а также введение дополнительных налоговых и неналоговых преференций для предпринимателей, работающих в северных регионах. Минимальный объем вложений для получения льгот составляет 1 млн рублей. Предполагается, что это позволит привлечь в арктическую зону 6,7 трлн рублей частных инвестиций.

Проект госпрограммы, который рассматривался в июле 2020-го, действительно сфокусирован на повышении качества жизни населения и обеспечении экономического развития. Однако это две задачи из пяти, определенных в Основах госполитики, и трем другим внимания уделено намного меньше , указывает Борис Моргунов.

э4 Медеплавильный цех на заводе Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Неясно, каким образом будут достигаться другие цели, предусмотренные новыми Основами, в том числе касающиеся поддержки коренных малочисленных народов, поскольку соответствующие мероприятия в проекте госпрограммы пока отсутствуют. А есть еще вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, науки и технологий, окружающей среды, международного сотрудничества, защиты населения и территорий, военной безопасности и так далее, — отмечает собеседник издания.

Так, по его словам, Россия пока не реализовала потенциал, связанный с оформлением внешних границ арктической зоны РФ (сделать это предполагалось в рамках предыдущего пакета документа) : в соответствии с нормами международного права это позволило бы обеспечить распространение суверенитета на прилегающие морские пространства.

Логично, что вопросы, связанные с экономическим развитием, окажутся в приоритете , поскольку через них можно перейти к решению других задач, считает директор Центра экономики Арктики и Антарктики Александр Пинясов.

— Отличие России от других арктических государств заключается в том, что экономическое развитие страны у нас тесно связано с экономическим развитием арктического региона. Другое дело, что надо позаботиться о том, чтобы по мере достижения этих целей выполнялись и другие, — полагает он.

Отдельное внимание, по его мнению, необходимо уделить взаимодействию крупных компаний и малого бизнеса, что позволило бы найти опору для развития внутри АЗРФ. Сейчас, по его словам, за счет распределения заказов арктических компаний она часто оказывается не только за пределами этих территорий, но и за пределами страны.

э5 Поселок Воргашор в Воркуте Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Новая госпрограмма в случае ее принятия придет на смену действующей, принятой еще в 2014 году. С тех пор документ несколько раз корректировался, однако в итоге был признан неэффективным. Нерешенными осталась и часть задач, заложенных в предыдущие Основы госполитики. Для того чтобы новый пакет документов заработал, необходимо предусмотреть не только инструменты по достижению целей, но и более жесткий контроль за их исполнением, указывают эксперты.