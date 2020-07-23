Войдите в настрой: что поможет Дегтяреву стать «своим» губернатором

Преимущество нового врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева — его инженерное образование и спортивные качества, считают в законодательной думе региона . Временно исполняющий обязанности после указа президента немедленно вылетел в Хабаровск и приступил к работе. Тем не менее эксперты отмечают: пока новоиспеченный губернатор не может найти общий язык с жителями края и находится с ними «на разных волнах». Политологи пояснили «Известиям», что залогом успеха для приехавшего из Москвы руководителя может стать налаживание коммуникации субъекта и федерального центра , важность которой признает и сам врио. По мнению специалистов, Михаилу Дегтяреву нужно дать время на то, чтобы понять регион.

Инженер и спортсмен

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля указом президента . До этого новый руководитель региона возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Законодатели края с оптимизмом смотрят на это назначение.

«У него есть преимущество — это инженерное образование. Его положительные стороны подчеркиваются и спортивными качествами. Мне довелось однажды с ним встретиться в сложный предвыборный период, когда велась информационная война против ЛДПР перед выборами в законодательную думу Хабаровского края. Михаил Дегтярев приезжал в команде партийцев, с тем чтобы подержать кандидатов в регионе, и в этой части он со своей задачей справился», — отметила спикер краевого парламента Ирина Зикунова.

Дегтярев_1 Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Михаилом Дегтяревым. 20 июля 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Тем не менее она сообщила, что пока преждевременно давать оценки нового врио «сложного и большого» края . Представление Дегтярева правительству региона состоялось на следующий день после указа президента. Все ожидали встречи новоиспеченного главы субъекта с журналистами, но он так и не провел пресс-конференцию. Зато на следующий день пообщался с жителями в Instagram .

«Есть график, есть полномочия, задачи первоочередные, поэтому я посчитал, что не время. Я в окно посмотрел — там социальная дистанция, конечно, не выдерживалась. Есть опасность», — объяснил свое решение общаться в соцсетях, а не напрямую на площади сам Дегтярев.

Он поведал об огромной стопке документов «высотой в метр», а также заявил, что не будет оставлять пост врио главы региона, несмотря на желание его противников . Федеральный центр в ближайшее время обсудит с Дегтяревым меры поддержки края. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой.

Нет тяжеловесности

Эксперты отмечают, что местные жители негативно восприняли назначение приехавшего из Москвы руководителя.

— По первой реакции населения на назначение Михаила Дегтярева уже можно судить, что Хабаровск его не принимает. Люди высказываются достаточно резко и негативно , но какой-то минимальный кредит доверия он все-таки получит. Многое будет зависеть от того, насколько он сможет выстроить образ защитника интересов хабаровчан в отношениях с федеральным центром, — сказал «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов .

Сам Михаил Дегтярев признает необходимость работать в этом направлении.

«Не хватает тяжеловесности с федеральным центром, я ее дам. Чтобы, когда губернатор звонил, на том конце брали трубку вице-премьер, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес. Когда я звоню — берут трубку все», — отмечал новоиспеченный врио.

Дегтярев_2 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления членам регионального правительства и руководителям силовых структур. Справа — заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов Фото: РИА Новости/Вячеслав Реутов

Другие политологи называют важным фактором «принятия» Дегтярева успешность его коммуникации с жителями края.

— Он ведет себя по принципу «вызывай огонь на себя». Можно было выйти к людям и быть закиданным яйцами, но вывести это в пользу. Он же пока ведет себя как человек отстраненный, как большой начальник из Москвы . Пока совершенно ясно, что он и хабаровчане — на разных волнах. Это теперь проблема ЛДПР и самого Дегтярева, — рассказал «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Политолог также отметил, что пока у нового врио не обнаружилось способности к общению с жителями региона. Хотя лидер ЛДПР Владимир Жириновский, наставляя Дегтярева, советовал ему «выходить и говорить с людьми напрямую» .

— Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи, — ранее говорил «Известиям» глава партии.

Впрочем, новому лидеру края нужно дать время на то, чтобы понять собственную модель поведения в регионе, считает политолог Леонид Давыдов.

— Ему нужно пробыть с гражданами подольше. На данный момент он не должен откровенно конфликтовать с жителями. Он пытается свою нервозность выдать за такую манеру поведения. Нужно делать то, что он делает, но сообща с людьми, не противопоставляя себя им . Он сказал правильную вещь — если Сергея Фургала (отправлен в отставку в связи с подозрениями в совершении преступлений. — «Известия») отпустят, он уедет. Так и надо продолжать. Нужно собрать все предложения, записать и начать над ними работать, — отметил эксперт.

Дегтярев_3 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления членам регионального правительства и руководителям силовых структур Фото: РИА Новости/Вячеслав Реутов

По его словам, идеальным решением будет собрать представителей гражданского общества края и продолжать работать над существующими проблемами. Ведь люди в регионе врио губернатора ничего не должны.

— Может, надо поучаствовать во встрече с горожанами. Пусть люди услышат, что новый глава пытается быть полезным . Если решат его выбрать — выберут. Сейчас он всё равно никуда уехать не может, его назначили — это место его работы, возможно, граждане попытаются его услышать, — отметил Леонид Давыдов.