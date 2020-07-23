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Войдите в настрой: что поможет Дегтяреву стать «своим» губернатором

Для нового врио важнее всего найти общий язык с хабаровчанами и федеральным центром, полагают эксперты
Фото: РИА Новости/Вячеслав Реутов
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Войдите в настрой: что поможет Дегтяреву стать «своим» губернатором
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2020-07-22 14:15:45
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Преимущество нового врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева — его инженерное образование и спортивные качества, считают в законодательной думе региона. Временно исполняющий обязанности после указа президента немедленно вылетел в Хабаровск и приступил к работе. Тем не менее эксперты отмечают: пока новоиспеченный губернатор не может найти общий язык с жителями края и находится с ними «на разных волнах». Политологи пояснили «Известиям», что залогом успеха для приехавшего из Москвы руководителя может стать налаживание коммуникации субъекта и федерального центра, важность которой признает и сам врио. По мнению специалистов, Михаилу Дегтяреву нужно дать время на то, чтобы понять регион.

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Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля указом президента. До этого новый руководитель региона возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Законодатели края с оптимизмом смотрят на это назначение.

«У него есть преимущество — это инженерное образование. Его положительные стороны подчеркиваются и спортивными качествами. Мне довелось однажды с ним встретиться в сложный предвыборный период, когда велась информационная война против ЛДПР перед выборами в законодательную думу Хабаровского края. Михаил Дегтярев приезжал в команде партийцев, с тем чтобы подержать кандидатов в регионе, и в этой части он со своей задачей справился», — отметила спикер краевого парламента Ирина Зикунова.

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной Думы РФ Михаилом Дегтяревым. 20 июля 2020 года

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Михаилом Дегтяревым. 20 июля 2020 года

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Тем не менее она сообщила, что пока преждевременно давать оценки нового врио «сложного и большого» края. Представление Дегтярева правительству региона состоялось на следующий день после указа президента. Все ожидали встречи новоиспеченного главы субъекта с журналистами, но он так и не провел пресс-конференцию. Зато на следующий день пообщался с жителями в Instagram.

«Есть график, есть полномочия, задачи первоочередные, поэтому я посчитал, что не время. Я в окно посмотрел — там социальная дистанция, конечно, не выдерживалась. Есть опасность», — объяснил свое решение общаться в соцсетях, а не напрямую на площади сам Дегтярев.

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В первую очередь новому врио главы региона предстоит выстроить коммуникацию с гражданами

Он поведал об огромной стопке документов «высотой в метр», а также заявил, что не будет оставлять пост врио главы региона, несмотря на желание его противников. Федеральный центр в ближайшее время обсудит с Дегтяревым меры поддержки края. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой.

Нет тяжеловесности

Эксперты отмечают, что местные жители негативно восприняли назначение приехавшего из Москвы руководителя.

По первой реакции населения на назначение Михаила Дегтярева уже можно судить, что Хабаровск его не принимает. Люди высказываются достаточно резко и негативно, но какой-то минимальный кредит доверия он все-таки получит. Многое будет зависеть от того, насколько он сможет выстроить образ защитника интересов хабаровчан в отношениях с федеральным центром, — сказал «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Сам Михаил Дегтярев признает необходимость работать в этом направлении.

«Не хватает тяжеловесности с федеральным центром, я ее дам. Чтобы, когда губернатор звонил, на том конце брали трубку вице-премьер, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес. Когда я звоню — берут трубку все», — отмечал новоиспеченный врио.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления членам регионального правительства и руководителями силовых структур. Справа – заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления членам регионального правительства и руководителям силовых структур. Справа — заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов

Фото: РИА Новости/Вячеслав Реутов

Другие политологи называют важным фактором «принятия» Дегтярева успешность его коммуникации с жителями края.

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— Он ведет себя по принципу «вызывай огонь на себя». Можно было выйти к людям и быть закиданным яйцами, но вывести это в пользу. Он же пока ведет себя как человек отстраненный, как большой начальник из Москвы. Пока совершенно ясно, что он и хабаровчане — на разных волнах. Это теперь проблема ЛДПР и самого Дегтярева, — рассказал «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Политолог также отметил, что пока у нового врио не обнаружилось способности к общению с жителями региона. Хотя лидер ЛДПР Владимир Жириновский, наставляя Дегтярева, советовал ему «выходить и говорить с людьми напрямую».

— Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи, — ранее говорил «Известиям» глава партии.

Впрочем, новому лидеру края нужно дать время на то, чтобы понять собственную модель поведения в регионе, считает политолог Леонид Давыдов.

Ему нужно пробыть с гражданами подольше. На данный момент он не должен откровенно конфликтовать с жителями. Он пытается свою нервозность выдать за такую манеру поведения. Нужно делать то, что он делает, но сообща с людьми, не противопоставляя себя им. Он сказал правильную вещь — если Сергея Фургала (отправлен в отставку в связи с подозрениями в совершении преступлений. — «Известия») отпустят, он уедет. Так и надо продолжать. Нужно собрать все предложения, записать и начать над ними работать, — отметил эксперт.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления членами регионального правительства и руководителями силовых структур

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления членам регионального правительства и руководителям силовых структур

Фото: РИА Новости/Вячеслав Реутов
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По его словам, идеальным решением будет собрать представителей гражданского общества края и продолжать работать над существующими проблемами. Ведь люди в регионе врио губернатора ничего не должны.

Может, надо поучаствовать во встрече с горожанами. Пусть люди услышат, что новый глава пытается быть полезным. Если решат его выбрать — выберут. Сейчас он всё равно никуда уехать не может, его назначили — это место его работы, возможно, граждане попытаются его услышать, — отметил Леонид Давыдов.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сказал «Известиям», что первые часы Михаила Дегтярева в Хабаровском крае трудно назвать результативными. Он отметил, что в отношении протестующих были совершены ритуальные шаги, но особой эмпатии они не содержали.

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