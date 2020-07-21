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Врио главы Хабаровского края не планирует менять команду Фургала

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Фото: khabkrai.ru/Вячеслав Реутов
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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

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«Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает, причем ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», ― подчеркнул он.

При этом врио губернатора добавил, что при образовании новых вакансий будут рассматриваться кандидаты как из Хабаровского края, так и из других регионов страны.

Ранее в этот день Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.

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