Дегтярева представили хабаровскому правительству

Врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева представили местному правительству. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров.

Церемония началась в 16:00 по местному времени (9:00 мск). Журналисты на ней не присутствуют, передает «РИА Новости».

Планировалось, что сразу после представления Дегтярев даст первую пресс-конференцию, однако мероприятие перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Новая дата будет сообщена дополнительно.

Ранее 21 июля врио губернатора, прибывший в Хабаровский край, поделился с журналистами опасениями по поводу распространения коронавируса и пообещал в первую очередь заслушать доклад о состоянии дел в этой области.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО Лефортово. Вину бывший губернатор не признает.