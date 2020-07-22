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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на звучащие в его адрес призывы покинуть пост и уехать из региона. Он опубликовал видеопост на своей странице в Instagram в первое утро в новой должности 22 июля.

Восток — дело громкое: что ждет Михаила Дегтярева в Хабаровском крае
В первую очередь новому врио главы региона предстоит выстроить коммуникацию с гражданами

Дегтярев заявил, что не сделает этого, поскольку впереди еще много дел и задач, которые необходимо решать.

«Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр скопилась. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что «отношение народа не измеряется митингами», а завоевывать расположение хабаровчан он намерен своей работой и общением.

Дегтярев подчеркнул, что именно жители края должны решать, «где делать благоустройство и строить порты», а чиновники «редко выходят из кабинетов».

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В этот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству. Он заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля. Бывшего губернатора доставили в Москву и обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год.

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