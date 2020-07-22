В США полиция атаковала освещавших беспорядки российских журналистов

Американские полицейские атаковали российских журналистов, которые освещали протесты в городе Портленд в штате Орегон в США. Об этом сообщает корреспондет «РИА Новости» в среду, 22 июля.

Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей, отмечает агентство.

В итоге оператора «Первого канала» Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Полицейский напал на нее сзади и отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. «Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров», — отмечается в сообщении.

Оба сотрудника СМИ были с бейджами с надписью «Пресса».

В конце мая полиция применила силу к журналисту «РИА Новости» Михаилу Тургиеву, который освещал протесты в городе Миннеаполисе в штате Миннесота. Ему брызнули в лицо слезоточивым газом. В агентстве потребовали от властей США расследовать это дело.

Позже Тургиев рассказал, что с ним все в порядке и зрение не пострадало.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц извинился перед журналистами, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе акций протестов.

В разных городах США с мая идут массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки. Протестное движение называется Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

Позже, 21 июля, для борьбы с беспорядками в Портленде ввели федеральные правоохранительные органы США. Как заявил на брифинге в тот день исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Чед Вулф, меру предприняли из-за бездействия местных сил безопасности.

По словам Вулфа, федералы должны задерживать радикальных активистов, причастных к беспорядкам и поджогам зданий. Мэр Портленда призвал отряды покинуть город.

В то же время в американском минобороны отметили, что не направляли военнослужащих в Портленд. Официальный представитель Пентагона рассказал журналистам, что в соцсетях и СМИ возникает путаница: переброшенные отряды федералов используют военную форму и некоторые американцы считают, что город патрулируют военнослужащие.

Ранее, 19 июля, председатели-демократы трех комитетов в палате представителей американского конгресса США потребовали проведения расследования об использовании вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в Портленде, а также в Вашингтоне.

За день до этого губернатор штата Орегон Кейт Браун потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников движения Black Lives Matter.