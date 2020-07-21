В МВД Украины назвали техническим взрыв во время штурма автобуса в Луцке

Взрыв, прогремевший во время штурма захваченного в украинском Луцке пассажирского автобуса, был техническим. Об этом 21 июля на брифинге заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Это было, так сказать, отвлечение внимания, это была плановая ситуация», — приводит его слова телеканал Newsone.

Ранее сообщалось, что перед штурмом автобуса в Луцке подъехала БМП, после чего прогремел взрыв.

О захвате в Луцке автобуса примерно с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. Сообщалось, что ранее полицейские забрали трех заложников.

В результате штурма всех заложников удалось освободить. По данным СБУ, были спасены 13 человек. Никто не пострадал. Аваков, в свою очередь, на своей странице в Twitter сообщил, что все остались живы.

По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.