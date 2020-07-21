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Захватившему автобус в Луцке проведут психическую экспертизу

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что мужчине, который захватил в заложники пассажиров автобуса в Луцке, проведут психическую экспертизу, а также изберут меру пресечения.

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«Дальше его ждёт судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения, очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников», — сказал он в эфире телеканала NewsOne во вторник, 21 июля.

Геращенко отметил, что преступник может получить не пожизненное, а длительный срок заключения, так как погибших в результате инцидента нет.

В свою очередь глава украинского ведомства Арсен Аваков рассказал, что все заложники освобождены, пострадавших среди нет. Кроме того, информация о наличии других взрывных устройств в городе не подтвердилась.

«Ни одного раненого нет, никакого другого взрывного устройства в городе не обнаружено», — заявил он на брифинге по результатам спецоперации.

Захватчика Аваков охарактеризовал как «неуравновешенного человека», который «придумал месть миру».

Ранее Геращенко заявил, что захватчик стремится к славе, и это является основным мотивом его поступка.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, представился Максимом Плохим и сообщил о наличии взрывчатки и оружия.

Впоследствии в МВД Украины сообщили, что взрывных устройств в транспорте не обнаружено.

По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

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