Замглавы МВД Украины назвал мотивы захватчика заложников в Луцке

Захвативший в заложники пассажиров автобуса в Луцке стремится к славе, заявил во вторник, 21 июля, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Я думаю, что этот человек находится под влиянием какого-то перевозбуждения, этот человек давно думал о том, чтобы как-то прославить себя или заявить о себе подобного рода действиями», — сказал замминистра в эфире телеканала NewsOne. По словам Геращенко, власти надеются на благоразумие мужчины и на то, что он отпустит заложников.

Как отметил замминистра, с мужчиной ведут переговоры, требование о том, что о происходящем должны узнать как можно больше СМИ, выполнено.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников в Луцке при помощи выстрелов и взрывного устройства попытался сбить полицейский дрон — мужчина осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего бросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался

В этот же день сообщалось, что около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. Пострадавших нет.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Он сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Обнародовали и предполагаемое имя подозреваемого. Украинские СМИ сообщили, что злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что злоумышленник ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.