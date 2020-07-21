Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев заявил о новых выборах в течение года

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что в случае своей победы в течение года проведет новые выборы главы государства, а также парламента. Об этом он рассказал во вторник, 21 июля, в ходе выступления с предвыборной программой на телеканале «Беларусь 1».

«Новый президент повернет власть к людям. Чтобы сохранить покой и порядок, он сформирует переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых чиновников. В течение года подготовит и проведет <…> честные выборы, на которых вы изберете президента, парламент и глав городов», ― подчеркнул Дмитриев.

Также кандидат в президенты пообещал освободить всех, кого задержали в ходе этой президентской кампании по политическим мотивам. Дмитриев отметил, что сотни граждан были арестованы лишь за то, что хотели избрать нового президента. Кандидат добавил, что в случае победы он закрепит в конституции страны количество сроков главы государства ― не более двух.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До голосования ЦИК страны не допустила нескольких кандидатов. Это решение раскритиковал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

На высший государственный пост претендует и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.

16 июля штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также не прошедших регистрацию Валерия Цепкало и Виктора Бабарико заявили об объединении усилий, чтобы провести в стране честные выборы.