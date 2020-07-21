Вторая попытка переговоров с захватчиком в Луцке завершилась неудачей

Вторая попытка сотрудника полиции переговорить с человеком, захватившим заложников в украинском Луцке, закончилась неудачей. Об этом 21 июля сообщило издание «Страна».

После того как полицейским удалось передать в захваченный автобус воду для заложников, один из сотрудников правопорядка попытался договориться с злоумышленником, чтобы тот отпустил ребенка. Однако в ответ на это захватчик сделал выстрел в сторону, после чего полицейский отступил.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. Пострадавших нет. Взрыв стал следствием попытки захватчика сбить полицейский дрон — мужчина осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего бросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Обнародовали и предполагаемое имя подозреваемого. Украинские СМИ сообщили, что злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что злоумышленник ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.