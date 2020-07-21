На месте захвата заложников в украинском Луцке прогремели взрывы

Взрывы прозвучали на месте захвата автобуса с заложниками в городе Луцк на Украине. Об этом 21 июля сообщают местные СМИ.

«Минут 20 назад прозвучали три взрыва. Один из них — взрыв, и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», — передает корреспондент «24 канала».

Как сообщает информационное агентство УНН, взрыв прогремел около 15:20 мск. Захватчик бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое пришло в действие. Пострадавших нет.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Он сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Обнародовали и предполагаемое имя подозреваемого. По данным издания, злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что злоумышленник ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.