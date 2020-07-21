Захватчик автобуса в Луцке оказался уроженцем России

Мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке (Украина), — уроженец России. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Злоумышленника, представившегося как Максим Плохой, зовут Максим Кривош. Он родился в 1975 году в поселке Гай (Оренбургская область), написал Геращенко в Facebook. Мужчина два раза отбывал наказание за тяжкие преступления — разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное владение оружием. Его гражданство на данный момент замминистра не уточнил, но оба приговора вынесены украинскими судами.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Кривош — также псевдоним. Настоящая его фамилия — Кривошей. При этом издание «Волынские новости» называло его уроженцем Луцка.

О том, что злоумышленник ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.

Автобус, в котором около 20 пассажиров, был захвачен ранее, 21 июля. Как рассказал Геращенко, мужчина сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. Известно, что перед захватом заложников злоумышленник записал видеообращение к властям страны с требованием, чтобы они признали себя «террористами в законе».