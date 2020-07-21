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Более 171 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Еще 853 человека вылечились от коронавируса в Москве. Общее число выздоровевших превысило 171 тыс. человек, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова во вторник, 21 июля.

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Всего в столице выздоровел 171 771 человек.

20 июля сообщалось о 170 918 выздоровевших за всё время и 379 за сутки.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также выздоровевшие могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

17 июля сообщалось, что с начала апреля в столице для лечения коронавирусной инфекции заготовили более тонны плазмы с антителами. Донорами стали 1788 переболевших горожан.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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