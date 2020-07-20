Московские врачи вылечили от коронавируса почти 171 тыс. пациентов

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 171 тыс. человек, сообщила 20 июля заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 379 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 918», — сказала она.

Заммэра напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее 20 июля заммэра сообщила, что московские стационары возвращаются к плановой работе, в 20 больницах проведено уже более 7 тыс. операций. И персонал, и пациенты проходят тестирование на коронавирус, и лечение начинается только после получения отрицательных результатов.