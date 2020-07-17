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Более тонны плазмы заготовили в Москве для лечения COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала апреля в столице для лечения коронавирусной инфекции заготовили более тонны плазмы с антителами. Ее донорами стали 1788 переболевших горожан, передает «Интерфакс» в пятницу, 17 июля.

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По словам заммэра, в московских стационарах переливания были назначены уже более чем 760 пациентам, почти 500 из них успешно побороли заболевание и выписались из больниц.

Ракова напомнила, что, согласно предварительным результатам исследования, после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.

В свою очередь главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов подчеркнул, что такой метод лечения коронавирусной инфекции показал свою эффективность.

Он добавил, что объем плазмы от одного донора может помочь двум-трем больным.

«Метод будет применяться до появления вакцины, что может занять месяцы — поэтому важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов. Кроме того, плазма может применяться для создания препарата иммуноглобулина, поэтому у нас появляется новая задача, справиться с которой нам также могут помочь только доноры», — подчеркнул Буланов.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний.

По данным на 16 июля, в Москве с начала пандемии выявлен 231 801 случай коронавирусной инфекции, из них летальных 4258. Всего в столице выздоровели 168 955 человек с COVID-19.

Ранее в четверг эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в России, скорее всего, не будет, так как она свойственна тем странам, которые соблюдали более жесткий карантин.

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