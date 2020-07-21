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Названы сроки вероятного запуска производства вакцины от COVID-19

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил 21 июля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) инвестиций Кирилл Дмитриев.

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По его словам, первая фаза испытаний уже успешно завершена, вторая завершится к 3 августа.

«После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. Ожидаем одобрение со стороны регуляторов в РФ уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство», — сказал Дмитриев в интервью газете «Аргументы и факты».

Ранее во вторник Минобороны сообщило о готовности первой отечественной вакцины от COVID-19, в создании которой принимали участие военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи. По словам замминистра обороны Руслана Цаликова, окончательные оценки результатов исследования препарата уже сделаны, все добровольцы получили иммунитет.

Кроме того, об испытаниях еще одной российской вакцины рассказали в Сеченовском университете. По словам специалистов, клинические испытания показали, что у добровольцев в течение нескольких дней вырабатывался иммунитет к коронавирусу.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Также в середине августа Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге приступит к клиническим испытаниям исследований еще одной вакцины от коронавируса.

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