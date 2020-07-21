На бондах: средняя сделка по еврооблигациям бизнеса из РФ побила рекорд

Средний размер размещения евробондов российских корпораций в первой половине 2020 года достиг $750 млн, что стало рекордным показателем с 2013 года, следует из обзора аудиторской компании PwC («Известия» с ним ознакомились). Есть и другие достижения: стоимость заимствований на глобальных рынках для бизнеса из РФ снизилась до исторических минимумов. На фоне беспрецедентного уменьшения ставок и роста денежной массы в развитых экономиках наши активы стали уникально привлекательными для инвесторов. Впрочем, слишком энергичное использование такой ситуации бизнесом из РФ чревато ростом валютной долговой нагрузки и потерей финансовой устойчивости в будущем, полагают эксперты.

Еврорекорды

В первой половине 2020 года российские корпорации привлекли $11,2 млрд в долг через выпуск евробондов, подсчитали в PwC. В общей сложности бизнес из РФ провел 15 размещений. Средняя сумма одного выпуска — $750 млн, что является рекордным показателем с 2013 года. Тогда «средняя сделка» в аналогичном периоде составила $573 млн. В 2014–2019 годах ее сумма была на уровне $500 млн.

Кроме беспрецедентного размера размещений PwC отметил и другие исторические достижения рынка российских корпоративных евробондов. В частности, стоимость заимствований по ряду эмитентов упала до минимума. Например, в июне «Сибур» побил рекорд российского корпоративного рынка — купон ниже 3% за долларовые пятилетние облигации, следует из обзора . Также, например, очень дешево привлек заимствования «Газпром» — ставка составила 2,95% по бондам в евро сроком на пять лет.

Бонды_1 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Снижение ставок ФРС и ЕЦБ, а также вливание денег в экономику правительствами развитых стран создали благоприятную ситуацию для эмитентов, пояснил «Известиям» руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов. Достаточная ликвидность и «охота за доходностью» глобальных фондов на фоне низких ставок повышают привлекательность облигаций наиболее надежных российских эмитентов. Ставки их купона зачастую выше компаний других развивающихся рынков с сопоставимым кредитным рейтингом. Причем риск дефолта у компаний из РФ, исходя из фундаментальных финансовых показателей, может быть и ниже, но на оценках платежеспособности сказывается геополитическая обстановка.

Пока есть конъюнктура

Согласно отчету PwC, в 2020 году на рынок евробондов выходили Государственная транспортная лизинговая компания, Альфа-Банк, банк МКБ, Совкомбанк, «Газпром», «Сибур», «Алроса», «Лукойл», РЖД, «Яндекс», ТМК и «Фосагро». «Известия» направили в эти организации запросы с просьбой прокомментировать цели заимствований и оценить уникальность момента.

Бонды_2 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Решение «Алросы» выпустить валютные облигации было связано, с одной стороны, с конъюнктурой рынка, позволяющей привлечь средства на крайне выгодных условиях, с другой — с неопределенностью ситуации с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на замгендиректора Алексея Филипповского. Ставка купона была на уровне 3,1% годовых, что стало самым низким среди выпусков российских компаний горно-металлургического сектора за всю историю, а также среди семилетних размещений глобальных эмитентов отрасли с 2013 года, отметил топ-менеджер. Средства, по его словам, будут направлены на рефинансирование и текущую деятельность «Алросы».

Руководитель казначейства Альфа-Банка Артем Павлов сообщил, что организация выпустила евробонды в рублях для финансирования текущей деятельности. Преимущество иностранных площадок по размещению долга — в том, что на них в отличие от российских можно привлечь ресурсы на более длительный срок.

В пресс-службе «Фосагро» сообщили, что компания разместила евробонды в середине января по рекордно низкой для российских эмитентов ставке для долларовых облигаций — 3,05% годовых. Это позволило холдингу оптимизировать кредитный портфель, добавили там.

В остальных компаниях на запросы «Известий» оперативно не ответили.

Мегашопинг

Практически все заемщики из списка эмитентов нефинансового сектора, вышедшие на рынок в последнее время, — это крупнейшие российские компании первого эшелона, отметила управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Ольга Гороховская. Рост средней сделки связан именно с тем, что на рынок вышли гиганты, пояснила она.

Глобальные инвесторы сейчас проводят «мегашопинг» облигаций эмитентов из незападных стран, где позиции России действительно выглядят довольно сильно , заявил старший аналитик Grand Capital Владимир Рожанковский. Крупнейшим банкам необходимо кого-то кредитовать, чтобы зарабатывать, но возможности нарастить выдачу потребзаймов на фоне коронавируса серьезно ограничены. Поэтому им приходится скупать облигации с положительной доходностью. Прежде всего это бумаги стран БРИКС. ФРС и ЕЦБ проводят программу выкупа бондов национальных корпораций, из-за чего их доходность стремится к нулю и такие бонды не пользуются у частных игроков особым спросом.

Слишком активная политика по привлечению капитала на западных рынках чревата для российских компаний ростом валютных рисков. Считается, что худшее позади: нефть прекратила падение, рубль остался в приемлемой зоне и т.д. Но никто точно не знает, что будет, например, после выборов в США: их итоги несут огромные риски для всего мира. Если кризис обострится, российские эмитенты будут вынуждены обслуживать валютный долг при падении выручки и ослаблении рубля. Для некоторых ситуация может стать критической, но, поскольку заемщики в основном относятся к числу крупнейших корпораций, считается, что государство в трудный момент подставит им плечо.

По словам Ольги Гороховской, в Сбербанке ожидают возобновления активной политики заимствований российских компаний на международных рынках капитала в сентябре–ноябре 2020-го — на базе полугодовой отчетности.

Впрочем, по ее словам, основные игроки, занимающие доллары, — компании-экспортеры, для которых это операционная валюта. Поэтому вряд ли российские организации столкнутся с существенными рисками роста долга в иностранных денежных единицах, полагает она. К тому же пока что на рынок в основном выходят крупнейшие отечественные компании высочайшего кредитного качества, которые могут себе позволить комфортно обслуживать свои долги.