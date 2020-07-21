На бондах: средняя сделка по еврооблигациям бизнеса из РФ побила рекорд
Средний размер размещения евробондов российских корпораций в первой половине 2020 года достиг $750 млн, что стало рекордным показателем с 2013 года, следует из обзора аудиторской компании PwC («Известия» с ним ознакомились). Есть и другие достижения: стоимость заимствований на глобальных рынках для бизнеса из РФ снизилась до исторических минимумов. На фоне беспрецедентного уменьшения ставок и роста денежной массы в развитых экономиках наши активы стали уникально привлекательными для инвесторов. Впрочем, слишком энергичное использование такой ситуации бизнесом из РФ чревато ростом валютной долговой нагрузки и потерей финансовой устойчивости в будущем, полагают эксперты.
Еврорекорды
В первой половине 2020 года российские корпорации привлекли $11,2 млрд в долг через выпуск евробондов, подсчитали в PwC. В общей сложности бизнес из РФ провел 15 размещений. Средняя сумма одного выпуска — $750 млн, что является рекордным показателем с 2013 года. Тогда «средняя сделка» в аналогичном периоде составила $573 млн. В 2014–2019 годах ее сумма была на уровне $500 млн.
Кроме беспрецедентного размера размещений PwC отметил и другие исторические достижения рынка российских корпоративных евробондов. В частности, стоимость заимствований по ряду эмитентов упала до минимума. Например, в июне «Сибур» побил рекорд российского корпоративного рынка — купон ниже 3% за долларовые пятилетние облигации, следует из обзора. Также, например, очень дешево привлек заимствования «Газпром» — ставка составила 2,95% по бондам в евро сроком на пять лет.
Снижение ставок ФРС и ЕЦБ, а также вливание денег в экономику правительствами развитых стран создали благоприятную ситуацию для эмитентов, пояснил «Известиям» руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов. Достаточная ликвидность и «охота за доходностью» глобальных фондов на фоне низких ставок повышают привлекательность облигаций наиболее надежных российских эмитентов. Ставки их купона зачастую выше компаний других развивающихся рынков с сопоставимым кредитным рейтингом. Причем риск дефолта у компаний из РФ, исходя из фундаментальных финансовых показателей, может быть и ниже, но на оценках платежеспособности сказывается геополитическая обстановка.
Пока есть конъюнктура
Согласно отчету PwC, в 2020 году на рынок евробондов выходили Государственная транспортная лизинговая компания, Альфа-Банк, банк МКБ, Совкомбанк, «Газпром», «Сибур», «Алроса», «Лукойл», РЖД, «Яндекс», ТМК и «Фосагро». «Известия» направили в эти организации запросы с просьбой прокомментировать цели заимствований и оценить уникальность момента.
Решение «Алросы» выпустить валютные облигации было связано, с одной стороны, с конъюнктурой рынка, позволяющей привлечь средства на крайне выгодных условиях, с другой — с неопределенностью ситуации с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на замгендиректора Алексея Филипповского. Ставка купона была на уровне 3,1% годовых, что стало самым низким среди выпусков российских компаний горно-металлургического сектора за всю историю, а также среди семилетних размещений глобальных эмитентов отрасли с 2013 года, отметил топ-менеджер. Средства, по его словам, будут направлены на рефинансирование и текущую деятельность «Алросы».
Руководитель казначейства Альфа-Банка Артем Павлов сообщил, что организация выпустила евробонды в рублях для финансирования текущей деятельности. Преимущество иностранных площадок по размещению долга — в том, что на них в отличие от российских можно привлечь ресурсы на более длительный срок.
В пресс-службе «Фосагро» сообщили, что компания разместила евробонды в середине января по рекордно низкой для российских эмитентов ставке для долларовых облигаций — 3,05% годовых. Это позволило холдингу оптимизировать кредитный портфель, добавили там.
В остальных компаниях на запросы «Известий» оперативно не ответили.
Мегашопинг
Практически все заемщики из списка эмитентов нефинансового сектора, вышедшие на рынок в последнее время, — это крупнейшие российские компании первого эшелона, отметила управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Ольга Гороховская. Рост средней сделки связан именно с тем, что на рынок вышли гиганты, пояснила она.
Глобальные инвесторы сейчас проводят «мегашопинг» облигаций эмитентов из незападных стран, где позиции России действительно выглядят довольно сильно, заявил старший аналитик Grand Capital Владимир Рожанковский. Крупнейшим банкам необходимо кого-то кредитовать, чтобы зарабатывать, но возможности нарастить выдачу потребзаймов на фоне коронавируса серьезно ограничены. Поэтому им приходится скупать облигации с положительной доходностью. Прежде всего это бумаги стран БРИКС. ФРС и ЕЦБ проводят программу выкупа бондов национальных корпораций, из-за чего их доходность стремится к нулю и такие бонды не пользуются у частных игроков особым спросом.
Слишком активная политика по привлечению капитала на западных рынках чревата для российских компаний ростом валютных рисков. Считается, что худшее позади: нефть прекратила падение, рубль остался в приемлемой зоне и т.д. Но никто точно не знает, что будет, например, после выборов в США: их итоги несут огромные риски для всего мира. Если кризис обострится, российские эмитенты будут вынуждены обслуживать валютный долг при падении выручки и ослаблении рубля. Для некоторых ситуация может стать критической, но, поскольку заемщики в основном относятся к числу крупнейших корпораций, считается, что государство в трудный момент подставит им плечо.
По словам Ольги Гороховской, в Сбербанке ожидают возобновления активной политики заимствований российских компаний на международных рынках капитала в сентябре–ноябре 2020-го — на базе полугодовой отчетности.
Впрочем, по ее словам, основные игроки, занимающие доллары, — компании-экспортеры, для которых это операционная валюта. Поэтому вряд ли российские организации столкнутся с существенными рисками роста долга в иностранных денежных единицах, полагает она. К тому же пока что на рынок в основном выходят крупнейшие отечественные компании высочайшего кредитного качества, которые могут себе позволить комфортно обслуживать свои долги.