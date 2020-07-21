ВЭБ.РФ вместе со «Сколково» запустили программу подготовки городских управленцев

Государственная корпорация ВЭБ.РФ и бизнес-школа «Сколково» запустили программу подготовки управленческих кадров для российских городов. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий», 21 июля.

В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев. На первый этап программы заявлены команды из 30 российских городов. В состав команды от каждого города включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, которые курируют вопросы градостроительной и архитектурной политики. Программа состоит из 14 модулей, которые объединяют в себе пять тематических блоков. Обучение будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате.

«Вместе с бизнес-школой «Сколково» мы проработали образовательную программу — специальный MPA. В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Он добавил, что вокруг программы будут сформированы проекты по городской инфраструктуре, твердым бытовым отходам, современному жилью, облику города, современной экономике, включая малый и средний бизнес. По словам президента Московской бизнес-школы «Сколково» Андрея Шаронова, результаты программы, которая совмещает в себе мировой и российский опыт развития городов, отразятся на жизнях жителей 100 городов.

«Мы собрали сильную команду преподавателей и экспертов, которые будут помогать командам в этом начинании. Каждый город — это уникальное сочетание экономических и социальных факторов, ни один внешний эксперт не сможет дать готовый рецепт, как добиться успеха и вывести город на качественно новый уровень. Именно поэтому мы делаем ставку на существующие управленческие команды, которые хорошо знают свои города и как никто заинтересованы в их развитии», — подчеркнул он.

Программа продлится до октября 2021 года. Она охватывает 100 крупнейших российских городов за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Реализация программы позволит сформировать команды высококлассных специалистов и обеспечить взаимодействие руководителей крупнейших городов России, укрепляя межмуниципальные связи и партнерства.

«Важно, что образовательная программа ВЭБ.РФ предусматривает комплексный подход к развитию городов. Выполнение показателей национальных проектов непосредственно зависит от квалифицированной и слаженной работы на всех уровнях, начиная от федеральных и заканчивая муниципальными властями», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что для достижения результата важно поднимать компетенции городских властей, а знания и навыки, которые приобретут участники программы, помогут им реализовывать проекты в интересах граждан.

Церемония открытия программы прошла 21 июля. В ней приняли участие первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, Игорь Шувалов, заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Ирина Макиева, предприниматель Александр Мамут, Андрей Шаронов.