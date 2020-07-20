Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин предложил Дегтяреву пост врио главы Хабаровского края
Общество
Председатель СК запросил доклад о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Общество
Начато расследование поставок в КНР рапса по поддельным документам
Мир
Эмбер Херд рассказала в суде об угрозах убийством от Джонни Деппа
Общество
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

При строительстве детсада в Великом Новгороде пропало 29 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великом Новгороде возбудили уголовное дело о халатности при строительстве детского сада, которое так и не было завершено. По данным областной прокуратуры, в мае 2018 года был заключен контракт на 170 млн рублей. Сроки работ постоянно срывались, а чиновники своевременно не реагировали на нарушения.

Как отмечает ИА FlashNord, бюджету был причинен ущерб в размере 29 млн рублей. Такая сумма считается особо крупным ущербом. Расследованием занимается Следственный комитет. Преступление было выявлено во время проверки реализации национального проекта «Демография».

Ранее в Новосибирске закончился длительный судебный процесс по делу о падении аквариума на воспитанницу частного детского сада. Конструкция стояла на тумбе и ничем не была закреплена. Пострадала полуторагодовалая девочка. Суд вынес обвинительный приговор директору учреждения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020