При строительстве детсада в Великом Новгороде пропало 29 млн рублей

В Великом Новгороде возбудили уголовное дело о халатности при строительстве детского сада, которое так и не было завершено. По данным областной прокуратуры, в мае 2018 года был заключен контракт на 170 млн рублей. Сроки работ постоянно срывались, а чиновники своевременно не реагировали на нарушения.

Как отмечает ИА FlashNord, бюджету был причинен ущерб в размере 29 млн рублей. Такая сумма считается особо крупным ущербом. Расследованием занимается Следственный комитет. Преступление было выявлено во время проверки реализации национального проекта «Демография».

Ранее в Новосибирске закончился длительный судебный процесс по делу о падении аквариума на воспитанницу частного детского сада. Конструкция стояла на тумбе и ничем не была закреплена. Пострадала полуторагодовалая девочка. Суд вынес обвинительный приговор директору учреждения.