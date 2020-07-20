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Путин предложил Дегтяреву пост врио главы Хабарского края

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, предложил депутату Госдумы от фракции ЛДПР Михаилу Дегтяреву занять пост врио главы Хабарского края. Тот, в свою очередь, принял предложение главы государства.

Также стало известно, что Путин своим указом отрешил действующего главу региона Сергея Фургала от должности в связи с утратой доверия.

18 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что временно исполняющего обязанности губернатора края объявят в ближайшее время. За день до этого, пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков заявил, что решение о назначении врио губернатора Хабаровского края пока не принято, как и решение об отставке Фургала.

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