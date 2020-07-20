Погоня за Красным Бароном: Хэмилтон может обойти Шумахера

Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл третий этап чемпионата мира в «Формуле-1». На Гран-при Венгрии лидер команды «Мерседес» поднялся на верхнюю строчку подиума в 86-й раз в карьере. Вскоре он сможет обойти по этому показателю Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа. И только чудо может помешать британцу в нынешнем сезоне завоевать седьмой титул в общем зачете и также сравняться здесь с великим немцем. Во всяком случае, старт на «Хунгароринге» показал, что в нынешнем сезоне догнать Хэмилтона малореально. И не столько из-за силы «Мерседеса», сколько из-за слабости конкурентов.

Отговорки «Феррари»

Лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен испортил себе гонку в Венгрии, въехав в щиты еще на прогревочном круге. Механики чудом успели восстановить машину голландца, и в итоге он даже финишировал на втором месте, наказав Валттери Боттаса за провальный старт. Но в целом «Ред Булл», считавшийся главным конкурентом «Мерседеса», пока запомнился в основном своими многочисленными протестами.

Еще хуже дела у «Феррари» — на результаты самой популярной команды «Формулы-1» нельзя смотреть без слез. На этот раз Себастьян Феттель с трудом стал шестым, отстав от Хэмилтона на целый круг. А его напарник Шарль Леклер вообще не попал в очковую зону. Руководитель «Скудерии» Маттиа Бинотто утверждает, что виной всему технические ограничения, которые больно ударили по новой машине «Феррари». Но пока это всё выглядит лишь отговорками.

Погоня за «Красным бароном» Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

— Действительно, очень неожиданно, что болиды «Скудерии» так сильно потеряли в мощи, — рассказал «Известиям» бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин. — Для зрительского интереса это огромный минус. У «Мерседеса» просто нет конкурентов. Хэмилтон и Боттас разыграют между собой чемпионский титул, причем практически нет сомнений, что очередной титул возьмет британец. Поэтому непонятно, зачем и что дальше смотреть.

С Игорем Ермилиным согласен чемпион мира по гонкам на выносливость и бывший тест-пилот команды «Формулы-1» «Минарди» Сергей Злобин.

— С точки зрения зрительского интереса нынешний сезон потерян, — считает Сергей Злобин. — Бюджет на проведение соревнований выделен, его надо освоить, чтобы сохранить рабочие места для людей. Такие задачи у всех команд, не только у «Феррари». Пилотам необходимо ездить, механикам и инженерам работать, чтобы не терять квалификацию. Поэтому ничего интересного не будет. «Мерседес» спокойно возьмет титул.

Просчет «Альфа Таури»

Даниил Квят мог стать героем этапа, если бы команда отреагировала на его призыв срочно перейти на шины-слики. В Будапеште все готовились к дождю, а российский пилот «Альфа Таури» одним из первых понял, что дождевая резина не нужна. К сожалению, призыв Даниила перед стартом остался неуслышанным коллегами. И в итоге Квят финишировал вне очковой зоны — на 12-м месте.

— В «Хаасе» прислушались к своим пилотам, и в итоге Магнуссен приехал в очковой зоне, — продолжил Игорь Ермилин. — В этой команде влияние спортсменов гораздо существеннее и важнее, чем в «Альфа Таури». А команда Квята понадеялась на своих стратегов, поэтому не приняла решение, которое с большей долей вероятности привело бы к тому, что Даниил оказался бы выше Магнуссена. По первым гонкам стало понятно, что машина россиянина в нынешнем сезоне по силе на седьмом месте в пелетоне. Таким образом очки можно набирать только в том случае, если кто-то ошибется в стратегии или будут серьезные сходы.

Погоня за «Красным бароном» Кевин Магнуссен из команды «Хаас» во время гонки Фото: REUTERS/Darko Bandic

На «Хунгароринге» разочаровало не только отсутствие осадков, которые могли бы хоть как-то помешать доминированию Хэмилтона, но и скомканная антирасистская акция. Ритуал со вставанием на колени в знак поддержки протестующих в США сильно оживил два первых этапа. Особенно то обстоятельство, что часть гонщиков, в том числе Квят, отказывались преклонять колени, ссылаясь на свои национальные традиции. Льюис, как инициатор акции, обещал уговорить всех упрямцев. Но проверить силу чемпионского убеждения в Венгрии не получилось.

Пилоты вышли на акцию за 15 минут до старта. Но Боттас второпях забыл надеть маску (что является нарушением регламента). А Антонио Джовинацци не нашел футболку с надписью «Остановите расизм». Напомним, что неделю назад в Шпильберге подобную забывчивость проявил Кевин Магнуссен. В Будапеште пилоты только начали вставать на колени, как заиграл гимн Венгрии и акция была прервана, чтобы не демонстрировать неуважение стране-организатору этапа.

— Этот цирк, если честно, надоел, — заключил Сергей Злобин. — То Хэмилтон показывает средний палец другим гонщикам, за что его надо было уже тогда сразу выгнать из серии. Сейчас по его прихоти болид «Мерседеса» красят в черный цвет, а пилоты встают на одно колено. Это уже не «Формула-1», а какой-то политический митинг.

В общем, перформанс Хэмилтона явно теряет свою новизну и остроту. Возможно, он протянет еще несколько гонок, а дальше Льюису надо либо придумывать что-то новое, либо завершать проект. Благо сейчас у него много позитивных поводов и вне политической сферы.