«Формула» возвращения: назван календарь сезона «Королевских гонок»

Одним из наиболее пострадавших от коронавируса видов спорта оказались автогонки в классе «Формула-1». По традиции чемпионат мира в самой престижной серии должен был стартовать в середине марта. Но пандемия была уже в разгаре. Из-за этого пришлось отменять стартовый этап в Мельбурне — Гран-при Австралии. Чуть позже были отменены или перенесены первые 10 гонок сезона.

Четыре из них так и не состоятся в 2020 году — помимо Австралии, это Гран-при Нидерландов, Монако и Франции. Тем не менее 2 июня было официально объявлено, что сезон Ф-1 все-таки стартует в июле.

Два в одном

На 5 июля назначена гонка в рамках Гран-при Австрии. Там же, на трассе в Шпильберге, пройдет гонка и 12 июля. Дело в том, что руководство «Формулы» в связи с особым режимом из-за коронавируса решило провести по два этапа в Австрии и Великобритании. В британском Сильверстоуне два заезда пройдут 2 и 9 августа.

— Считаю, что возвращение «Формулы-1» — это очень хорошо, — поделился с «Известиями» многократный чемпион России в различных гоночных сериях Борис Шульмейстер. — За нынешнее пандемическое межсезонье — такое странное и непонятное — все соскучились по автомобильному спорту. И начали смотреть заезды NASCAR (эта гоночная серия стартовала 15 мая при пустых трибунах, участники — в масках. — «Известия») и виртуальные гонки, чем в том числе грешил и я. Даже в обычные годы у любителей автогонок к марту, когда стартует сезон в Ф-1, слюна выделяется.

ф3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Еще в четырех странах, как обычно, состоится по одной гонке Гран-при. В Венгрии она намечена на 19 июля, в Испании — на 16 августа, в Бельгии — на 30 августа, в Италии — на 6 сентября.

Таким образом, «Формула-1» определилась с расписанием большинства европейских этапов. Судьба намеченных на осень гонок на других континентах, а также в Сочи и Баку пока неизвестна. В столице Азербайджана Гран-при должен был пройти 6 июня и пока значится в списке отложенных. Гонка на юге России изначально намечалась на 27 сентября и, возможно, все-таки пройдет в указанную дату.

Спасти деньги

Также в списке перенесенных на неопределенные сроки этапов пока находятся Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая и Канады. Заезд в Монреале планировался на 14 июня, а остальные три гонки — на весну. Осенью, помимо сочинского этапа, пилоты также должны были проехаться по трассам в Сингапуре, Японии, США, Мексике, Бразилии и Абу-Даби. Судьба этих гонок также пока неясна. Между тем нынешних восьми этапов будет мало для спасения бюджета Ф-1, чей доход на рекламе и телеправах может достигать $1 млрд. Чтобы исполнить контракты, организаторам необходимо провести не менее 15 этапов в течение сезона.

— Здорово, что «Формула-1» всё же утвердила календарь первых восьми этапов сезона, хотя так, на ходу, верстать расписание — задача фантастически сложная, — объяснил «Известиям» экс-пилот «Формулы-2» Иван Самарин. — Им же надо провести минимум 15 гонок, чтобы не попасть на огромные санкции со стороны обладателей телевизионных прав. Но полдела уже сделано. Теперь вопрос, как в условиях пандемии и ограничений на перемещение между странами будет организована логистика на другие этапы, вне Европы. Например, доставка болидов пятью кораблями по Тихому океану. С Европой перевозки еще можно достаточно спокойно осуществить, а вот в отношении Азии и Америки придется гораздо сложнее.

ф1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для утвержденных стартовых восьми Гран-при уже разработаны меры безопасности. Каждый сотрудник, прибывающий на гонку, должен сдать тест на коронавирус до поездки и предоставить отрицательный результат для допуска на мероприятие. Частные медицинские компании будут тестировать участников во время уикенда и проводить дополнительный скрининг. Все местные работники, присутствующие на автодроме, также будут сдавать анализы до Гран-при.

Предполагается, что первые гонки пройдут без зрителей, гостей и партнеров. При этом руководство «Формулы-1» выразило надежду на то, что болельщики вернутся на трибуны, как только это будет возможно. Число персонала будет существенно сокращено — это касается сотрудников команд, Международной автомобильной федерации (FIA), поставщиков и самой Ф-1. Некоторые функции, связанные с трансляциями Гран-при, будут осуществляться в дистанционном режиме. Персонал обяжут находиться в боксах и не взаимодействовать с коллегами из других команд.

Для безопасного режима пребывания сотрудников по мере необходимости будут использованы чартерные перелеты и трансферы между трассами, отелями и аэропортами. На автодромах начнут действовать правила социального дистанцирования, что повлечет за собой изменение формата традиционных мероприятий — к примеру, исполнения национального гимна, церемонии награждения и проведения интервью.

— Для меня неважно, что на первых гонках не будет болельщиков, — добавил Борис Шульмейстер. — Я сам как зритель был на двух этапах «Формулы-1» и понял, что лично для меня смотреть их по телевизору интересней, чем в офлайне. В моих глазах этих гонок не существует без голоса комментатора Алексея Попова, профессионала высочайшего уровня. С удовольствием смотрю Ф-1 и дома, и в баре с друзьями. Для меня это не то событие, которое связано с личным посещением. Поэтому ура и да здравствует «Формула-1»!

ф2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В нынешнем сезоне должны принять участие 10 команд, в каждой из которых по два основных пилота и два запасных. За конюшню «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо»), дочернюю команду концерна «Ред Булл», выступит россиянин Даниил Квят.