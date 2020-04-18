Австрия подтвердила возможность провести Гран-при «Формулы-1» в июле

Власти Австрии подтвердили возможность проведения этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» в случае переноса гонки во Франции. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что этап должен пройти в период с 3 по 5 июля при пустых трибунах на автодроме Red Bull Ring.

При этом, как отмечает газета L'Equipe, Гран-при Франции, запланированный на 26–28 июня, будет перенесен.

Изначально первый этап сезона был запланирован в Австралии, однако в марте стало известно о его переносе из-за коронавируса. Кроме того, перенесены также были этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.

Российский этап запланирован на 25–27 сентября.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 18 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились более 2,2 млн человек, скончались более 154 тыс. зараженных, из больниц выписаны более 581 тыс. пациентов.